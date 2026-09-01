A cuánto llega la PGU tras el aumento de este 1 de septiembre y quiénes son los beneficiarios

No se debe realizar ningún trámite ni presentar una nueva solicitud para acceder al incremento.

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A partir de este martes 1 de septiembre se concretará el incremento en el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU), a la vez que se suma un nuevo tramo de pensionados que recibe este beneficio.

Según informó la Subsecretaría de Previsión Social, más de medio millón de personas lo recibirán de manera automática.

Se trata del segundo incremento de la PGU, tras el registrado en septiembre del año pasado, que benefició a los pensionados de 82 años y más, en el marco de la Reforma de Pensiones.

A cuánto aumentó la PGU y a quiénes beneficia

Tras recordar que la PGU busca apoyar con recursos públicos a las personas jubiladas, la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, precisó que el monto del beneficio aumentó a $250.275.

También se detalló que lo recibirán los adultos mayores que tengan entre 75 y 85 años y que ya sean beneficiarios de la PGU.

Además, se recalcó que las personas beneficiarias no deberán realizar ningún trámite ni presentar una nueva solicitud para acceder al incremento.

En esa línea, el director nacional del Instituto de Previsión Social (IPS), Juan José Cárcamo, puntualizó que “el aumento de la PGU para personas entre 75 y 81 años, así como el Aguinaldo de Fiestas Patrias, son automáticos y se incluyen en el pago habitual, sin necesidad de trámites adicionales”.