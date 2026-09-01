Retroceso de la minería impulsó contracción de 1,5% del Imacec en julio: es la mayor caída desde marzo de 2023

El instituto emisor detalló que la serie desestacionalizada disminuyó 1,7% respecto de junio y 2,1% en doce meses.

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El Banco Central (BC) informó este lunes que el Índice de Mensualidad Actividad Económica (Imacec) de julio registró una caída de 1,5% en comparación con igual mes del año anterior, la mayor desde marzo de 2023 y que estuvo impulsada principalmente por el retroceso de la minería.

De acuerdo con lo reportado por el instituto emisor, la contracción del índice se explicó, además de por la minería, por los servicios y la industria.

El Banco Central detalló que la serie desestacionalizada disminuyó 1,7% respecto de junio y 2,1% en doce meses.

Luego de que revisara las cifras, se ratificó que la economía nacional suma cinco meses de retroceso entre los siete que han sido medidos este año por el Central.

La minería impulsó la contracción del Imacec

Según reveló el informe del instituto emisor, la minería impulsó mayoritariamente la caída del Imacec, tras mostrar una contracción anual del 9,3%, con lo que restó 1,3 puntos porcentuales a la variación del índice.

Al respecto, atribuyó el desempeño del cobre a menores leyes del mineral, mantenciones y condiciones climáticas adversas.

Los reportes apuntan a que entre enero y julio de este año la producción de cobre registró su nivel más bajo en más de dos décadas.

Por otra parte, la industria manufacturera cayó 3,1%, con una menor elaboración de combustibles y productos químicos.

En tanto, los servicios retrocedieron 0,7%, arrastrados por los servicios personales, donde el instituto emisor consignó suspensiones de clases en educación.

Además, los servicios empresariales, de transporte y de restaurantes y hoteles también incidieron a la baja, ya que ambas actividades restaron 0,3 puntos cada una.

En tanto, el resto de bienes, que reúne a los sectores agropecuario-silvícola, pesca, electricidad, gas, agua y construcción, creció 3,4% por un mayor valor agregado de la generación eléctrica ante una mayor disponibilidad de agua. Se trata del componente con el aporte positivo más alto del mes, con 0,4 puntos.

A la vez, el comercio avanzó 0,7% y sumó 0,1 punto, en un alza sustentada en el segmento minorista, con mayores ventas en almacenes de comestibles, establecimientos especializados de vestuario y plataformas online, y fue compensada en parte por el mayorista, que resintió menores ventas de materiales de construcción.