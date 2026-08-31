Cruz-Coke reitera críticas por asistencia de Kast a Foro Madrid: “Ojalá mandara un saludo y no fuera”

El timonel de Evópoli dejó ver que el encuentro entre Kast y Javier Milei debió realizarse en La Moneda y no en Casa Piedra.

El senador Luciano Cruz-Coke, presidente de Evópoli, reiteró su postura crítica a la decisión del presidente José Antonio Kast de estar presente en el Foro Madrid, encuentro de la derecha más extrema que se realizará en los próximos días en Santiago.

Las declaraciones del senador Cruz-Coke se suman a la postura expresada como colectividad de restarse de la actividad organizada por la Fundación Disenso, vinculada a VOX de España.

En el marco del comité político ampliado desarrollado este lunes, el legislador dejó en claro que “considero innecesario la participación” del jefe de Estado.

“Me parece que lleva al presidente de la República, que justamente va otro presidente de la República, a discutir asuntos que hoy día están en el debate público y que han sido importantes en materia internacionales, a un foro como de una categoría que no sé si tiene la altura de presidentes de la República, pero entiendo que él ha sido fundador del Foro Madrid y quiere participar”, puntualizó Cruz-Coke en alusión a la visita de Javier Milei a Chile.

El timonel de Evópoli aseveró que “yo preferiría que no asistiera, pero que mande un saludo, un video, qué sé yo. Hay distintas formas de hacerlo”.

Respecto al esperando encuentro entre Javier Milei y José Antonio Kast en el Foro Madrid, Luciano Cruz-Coke precisó que “lo que sí me gustaría, dado que viene un presidente de la República, es que ojalá que los diálogos bilaterales que tratan temas relevantes entre ambos países, se lleven a cabo, ojalá, acá en La Moneda”.

En cuanto a la presencia de parlamentarios oficialistas en la actividad, el senador aseveró que “no le asigno tanta importancia. Sí me gustaría que ojalá el presidente mandara un saludo y no fuera”.