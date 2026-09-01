Cómo se capturó al “Indio Juan”, el reo que se fugó de la ex Penitenciaría vestido de gendarme

Su control de detención está programado para este martes 1 de septiembre en el Séptimo Juzgado de Garantía.

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Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) lograron la captura de Juan Flores Valenzuela, conocido como el Indio Juan, quien se había fugado de la ex Penitenciaría de Santiago el pasado 25 de febrero.

El sujeto, que había sido condenado a presidio perpetuo por femicidio, en un hecho ocurrido en marzo de 2021, comenzó a cumplir su pena a fines de noviembre de 2024.

De acuerdo con lo reportado por Gendarmería, Flores Valenzuela se fugó del recinto penal junto a otro interno, identificado como Tomás González Quesada, apodado Pelao.

Cómo se concretó la captura del Indio Juan

Según detalló la Fiscalía Occidente, la captura del Indio Juan se llevó a cabo en plena calle en la Población La Bandera, en la comuna de San Ramón.

“Desde el momento mismo de la evasión de estas personas desde el recinto penitenciario se conformó esta fuerza de tarea en conjunto con la Policía de Investigaciones y Gendarmería y, sigilosamente, reservadamente, se estuvieron realizando intensas diligencias para reconstruir los circuitos que se habían utilizado desde la salida del centro penitenciario“, explicó el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén.

Respecto de cómo se ubicó al sujeto, la indagatoria incluyó vigilancias, levantamiento de información y la revisión de cámaras de seguridad.

Además, se ratificó que la detención de Flores Valenzuela se realizó “sin mayores problemas”, ya que el sujeto se encontraba desarmado.

Su control de detención está programado para este martes 1 de septiembre en el Séptimo Juzgado de Garantía, en el bloque de la tarde.