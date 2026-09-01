República de Lemuria: qué se sabe del conductor detenido en Lampa y que dijo ser diplomático de ese país ficticio

El sujeto será formalizado este martes por los delitos de falsificación de instrumento público, usurpación de identidad y ocultación de identidad.

CARABINEROS.

Por los delitos de falsificación de instrumento público, usurpación de identidad y ocultación de identidad será formalizado este martes un sujeto que fue detenido por Carabineros durante una fiscalización en la Ruta 5 Norte, quien se presentó como diplomático de la República de Lemuria.

De acuerdo con lo reportado desde la policía uniformada, el hecho se registró en la comuna de Lampa, cuando fue conminado a detenerse luego de que se detectara que el vehículo en que se trasladaba tenía “placas patentes que no eran concordantes con las que se asignan a los vehículos diplomáticos que se encuentran acreditados en Chile“, indicó el capitán de Carabineros, Eduardo Oyarce”.

Al ser interrogado por los efectivos policiales, el individuo se presentó como diplomático de la República de Lemuria, un país que realmente no existe.

El sujeto se negó a proporcionar una cédula de identidad chilena y solamente entregó una credencial física ficticia, en la que figuraba como Martín Carlos Adrián Lemurión.

Según detalló el capitán Oyarce, el conductor afirmó que no podía ser controlado debido a que formaba parte del cuerpo diplomático de la embajada de Lemuria.

Qué se sabe del supuesto diplomático de Lemuria

Tras ses trasladado hasta dependencias de la Tenencia Carreteras Lampa, los efectivos policiales consiguieron identificar al supuesto diplomático de Lemuria.

A través de una verificación biométrica y de datos, se logró establecer que se trata de un ciudadano chileno de 51 años, de quien no se proporcionó su verdadera identidad.

También se detalló que el sujeto no mantenía antecedentes policiales previos, pero circulaba con toda su documentación vencida.

Respecto del vehículo, la información proporcionada por la policía uniformada apuntó que no mantenía encargo por robo, pero sí portaba una placa patente falsa.

En cuanto a Lemuria, se trata del nombre que en 1864 le dio el zoólogo británico Philip Lutley Sclater a un supuesto continente que se hundió y que explicaría por qué existen lémures en Madagascar e India.

Sin embargo, luego de que a inicios del siglo XX se desarrolló la teoría de la deriva continental y la tectónica de placas, la teoría se descartó por completo.