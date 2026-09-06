Financial Times destaca a Portillo: “Un centro de esquí como ningún otro”

La publicación destacó que la particularidad de Portillo es que se organiza en torno al hotel, con un carácter familiar, y se ubica a 2.880 metros de altura.

Financial Times, medio económico de Reino Unido, dedicó un reportaje al centro de esquí chileno de Portillo, en la Región de Valparaíso, al que calificó como “un centro de esquí como ningún otro”.

La publicación destacó que la particularidad de Portillo es que se organiza en torno al hotel y se ubica a 2.880 metros de altura: “No es un centro de esquí en el sentido convencional”, apuntando a su carácter familiar y diferente de la actual comercialización de este mercado.

El periodista Tom Robbins apuntó que el recinto recibe a un máximo de 450 pasajeros, y cuenta con una cantidad similar de trabajadores para su atención.

“Una proporción que haría palidecer a los operadores de complejos turísticos con mentalidad más comercial”, puntualizó el profesional, que puntualizó que esto permite preservar su carácter familiar.

Robbins hizo énfasis en su aventura con el esquiador Mike Douglas de Canadá, con quien recorrió la vía del recordado Ferrocarril Trasandino, descubriendo en el camino un túnel abandonado que los llevó a una pendiente cubierta de nieve. “He estado esquiando durante 40 años y nunca había realizado un descenso así”, declaró el periodista.

Financial Times también destacó el Superstars Camp, encuentro anual que reúne a figuras internacionales del esquí en Portillo, que contó con la presencia de Douglas, Cody Townsend e Ingrid Backstrom.

Otra de las características que llamaron la atención a los británico fueron los andariveles de vaivén o va-et-vient, los que fueron construidos en los 60 y hacen que un grupo de hasta cinco personas puedan subir a gran velocidad.

Los únicos cuatro andariveles de este tipo que siguen funcionando a nivel mundial están en Portillo.