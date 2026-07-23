Con las recientes nevadas en la zona central, miles de personas planean una visita a la cordillera.

Las intensas nevadas que dejaron los últimos sistemas frontales renovaron el paisaje de la cordillera de la Región Metropolitana, por lo que muchos se preguntan cuánto cuesta visitar Farellones, Valle Nevado, Portillo y Lagunillas este invierno.

Ya sea para practicar deportes como ski o snowboard, recorrer senderos o simplemente disfrutar del entorno, existen distintas alternativas para quienes desean salir desde Santiago, con opciones para diferentes presupuestos.

Cuánto cuesta visitar Farellones, Valle Nevado, Portillo y Lagunillas este invierno

Quienes buscan acceder a pistas, andariveles y servicios especializados pueden optar por alguno de los principales centros de montaña cercanos a la capital.

En Lagunillas, ubicado en el Cajón del Maipo, la entrada general tiene un valor de $35.000, mientras que los estudiantes pagan $25.000. Además, existe un ticket de medio día por $20.000.

En Farellones, los adultos cancelan $74.000 en boletería o $61.000 comprando de manera anticipada por internet. Para los niños que miden entre 1 y 1,20 metros, el acceso cuesta $31.000 de forma presencial y $26.000 online. Los menores de 99 centímetros y las personas mayores de 75 años ingresan sin costo.

Por su parte, Portillo ofrece entradas para adultos entre $67.000 y $70.000, dependiendo del canal de compra. También cuenta con tarifas diferenciadas para niños, jóvenes, estudiantes, adultos mayores y menores de cinco años.

En Valle Nevado, los tickets comienzan aproximadamente en $74.000, aunque el valor puede variar según el programa elegido. En este recinto, los menores de 12 años y los mayores de 75 pueden esquiar de forma gratuita.

También es posible conocer la nieve sin pagar entrada

No todos los panoramas requieren comprar un ticket para ingresar a un centro de ski. Existen sectores cordilleranos donde es posible disfrutar de la nieve pagando únicamente el costo del traslado.

Una de las alternativas más conocidas es Lagunillas, donde quienes utilizan transporte público pueden llegar en Metro hasta la estación Las Mercedes y luego abordar la micro MB-72 con destino a San José de Maipo. Desde la plaza de la comuna, el último tramo puede realizarse en colectivo o taxi, con tarifas que fluctúan entre $5.000 y $10.000 por persona.

Para destinos como Farellones, Valle Nevado y Portillo, no existe transporte público directo, por lo que la mayoría de los visitantes debe utilizar vehículo particular o contratar servicios turísticos.

Los traslados compartidos tienen valores aproximados de $40.000 por persona hacia Farellones, $50.000 para Valle Nevado y pueden superar los $100.000 en el caso de Portillo.

En tanto, quienes prefieran visitar Lagunillas también encontrarán agencias que ofrecen viajes organizados desde distintos puntos de Santiago, con precios que pueden alcanzar los $45.000 por persona, dependiendo del servicio contratado.