Germán Codina detalla Plan Escudo de Barrio: se implementará en 54 zonas del país

El delegado presidencial precisó que Escudo de Barrio se centrará en zonas con preeminencia de delitos vinculados al narcotráfico y homicidios, enfatizando que no se limitará a la persecución policial, sino también a la prevención.

Germán Codina, delegado presidencial metropolitano, entregó detalles del Plan Escudo de Barrio, precisando que se desplegará en 54 zonas del país, de los cuales 23 estarán en la Región Metropolitana.

Codina, quien estuvo invitado en Estado Nacional de TVN, puntualizó que además se considera una inversión anual de $104 mil millones a Carabineros, que cuenta con 5.800 plazas menos.

La autoridad regional recalcó que “tenemos que recuperar el territorio para la gente y, obviamente, hacer que el que se esconda sea el delincuente, y no la gente decente y honesta”.

En esta línea, precisó que Escudo de Barrio pretende coordinar las diferentes áreas del Estado en las zonas involucradas: “Fundamentalmente, lo que hace es articular esfuerzos de distintos organismos del Estado, entiéndase distintos ministerios”.

Sobre su implementación, Germán Codina indicó que ya se inició en el sector Intendente Saavedra, en Cerro Navia, donde junto con el ministro Martín Arrau, donde se reunieron con el alcalde Mauro Tamayo y los carabineros de la comuna, además de dirigentes sociales.

El delegado presidencial precisó que Escudo de Barrio se centrará en zonas con preeminencia de delitos vinculados al narcotráfico y homicidios, enfatizando que no se limitará a la persecución policial, sino también a la prevención.

“Nosotros no estamos dándole a esto solamente un enfoque punitivo”, sostuvo Germán Codina, agregando que contará con la participación de los ministerios de Desarrollo Social y Familia, Cultura y Educación.