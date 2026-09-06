Criteria: apoyo de Kast cae al 30% y logra la mayor desaprobación de su Gobierno

El deterioro es sostenido desde su llegada a La Moneda: la aprobación bajó de 46% a 30% y la desaprobación se disparó de 30% a 58%, con una brecha que hoy llega a 28 puntos.

Esta jornada se conoció una nueva versión de la encuesta Criteria, la cual mostró que la aprobación del presidente José Antonio Kast cae a un 30% (-3 puntos respecto de la semana anterior) y la desaprobación sube a un 58% (+3 puntos), el peor registro de su Gobierno.

El deterioro es sostenido desde su llegada a La Moneda: la aprobación bajó de 46% a 30% y la desaprobación se disparó de 30% a 58%, con una brecha que hoy llega a 28 puntos.

La decisión del presidente Kast de no exigir a Javier Milei la firma de un documento que reconozca que el Estrecho de Magallanes corresponde exclusivamente a Chile divide a la ciudadanía. Esto, ya que un 43% está en desacuerdo, un 41% de acuerdo y un 16% no lo tiene claro.

En esta línea, en la derecha un 63% respalda la decisión, mientras que en la izquierda un 65% la rechaza.

Percepción económica negativa

Según Criteria, un 51% califica de mala la situación económica del país (+9 puntos respecto de abril) y sólo un 3% de buena (-2).

La evaluación del rumbo general también empeora: un 52% cree que el país retrocede (+7 puntos), un 36% que se mantiene igual y un 12% que avanza (-4).

El gobierno actual pasa a ser el principal responsable: alcanza un 38% (+8 puntos), superando por primera vez a los problemas heredados del gobierno anterior (32%, -6 puntos). Un 26% atribuye la situación a una combinación de factores.

Los planes sectoriales pierden credibilidad respecto de junio, ya que en crecimiento económico un 42% cree que el gobierno improvisa (+12 puntos) y sólo un 20% ve un plan claro (-12).

En generación de empleo el juicio es más duro, puesto que un 45% percibe improvisación (+15 puntos) y sólo un 17% ve un plan claro (-10).