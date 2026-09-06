Ex ministros de Defensa apuntan a La Moneda por postergación de fondos a FFAA ante tensión con Argentina

“Perú ha emprendido un programa de adquisiciones de real envergadura, y Argentina no se queda atrás. Más preocupante aún es la ambigüedad que Buenos Aires mantiene sobre el Estrecho de Magallanes”, dejaron ver los ex secretarios de Estado.

Un grupo de ex ministros de Defensa hicieron un llamado al Ejecutivo, en medio de la tensión con Argentina respecto a la soberanía del Estrecho de Magallanes, a dejar de seguir postergando el financiamiento a las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas.

En una carta enviada a El Mercurio, Alberto Espina, Mario Desbordes, Francisco Vidal, José Goñi, Jorge Burgos y Jaime Rabinet apuntaron que retrasar los fondos de la Ley 21.174 “no puede seguir tratándose como una variable de ajuste fiscal más”, ya que “el entorno regional lo desaconseja”.

“Perú ha emprendido un programa de adquisiciones de real envergadura, y Argentina no se queda atrás. Más preocupante aún es la ambigüedad que Buenos Aires mantiene sobre el Estrecho de Magallanes”, dejaron ver los ex secretarios de Estado.

En esta línea, recordaron que “a menos de 24 horas de la declaración conjunta de ambos presidentes, su canciller (Pablo Quirno) reafirmó el carácter bioceánico de su país, invocación que sirve de fundamento a la base naval que se construye en Ushuaia”.

Frente a este panorama, los ex ministros de Defensa recalcaron que “Chile no debe seguir postergando lo que la propia ley establece como obligación. Postergar es descuidar, y descuidar la capacidad disuasiva del país en este contexto es una imprudencia que trasciende a cualquier Gobierno”.