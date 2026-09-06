Con presencia de ex presidentes Frei, Boric y Bachelet: mundo político despidió a Camilo Escalona

La senadora Paulina Vodanovic, en nombre del Partido Socialista, agradeció las muestras de cariño y reconocimiento: “Camilo Escalona nos invita a reflexionar sobre la importancia de la memoria colectiva y que ningún avance se logra desde cero”.

SENADO

Este domingo se llevó a cabo el último adiós de Camilo Escalona, histórico ex parlamentario y figura fundamental del Partido Socialista, cuyos restos fueron velados en el Salón de Honor del Senado en la sede de Santiago del ex Congreso Nacional.

A la ceremonia, a la que se sumaron dos días de duelo nacional por parte del Ejecutivo, llegaron los ex presidentes Michelle Bachelet, Gabriel Boric y Eduardo Frei, además de la presidenta del Senado, Paulina Núñez; la timonel PS, Paulina Vodanovic; y alcaldes como Karina Delfino y Christopher White.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez relevó este domingo la trayectoria y el legado que deja Camilo Escalona. “Nada más valiente que un buen acuerdo por Chile”, dijo y recordó que “los países no pueden construirse con una sola mitad, Chile se construye entre todos (…) Volver a encontramos será recordar el legado de a Camilo Escalona”.

Por su parte, la senadora Paulina Vodanovic, en nombre del Partido Socialista, agradeció las muestras de cariño y reconocimiento al expresidente del Senado: “Camilo Escalona nos invita a reflexionar sobre la importancia de la memoria colectiva y que ningún avance se logra desde cero (…) Para quienes amamos la democracia, sabemos que no es solo un procedimiento electoral, sino un compromiso de vida”.

La ex presidenta Michelle Bachelet hizo hincapié en que Escalona “nunca dejó de creer en sus ideas ni de luchar por ellas. Estuvo siempre comprometido con la formación de nuevos líderes y lideresas, con la unidad del socialismo y de las fuerzas progresistas y democráticas. Y quiero insistir, esa unidad hoy día es indispensable”.

Para Gabriel Boric, “Camilo Escalona entendió que era necesario unirnos para poder seguir, para poder construir un Chile más justo, libre, igualitario, en donde la riqueza se distribuya de manera justa entre quienes la generan, que son justamente las y los trabajadores”.

“Hoy lo despedimos con la frente en alto, con la conciencia clara que su legado prevalecerá a la muerte. Somos muchos los que nos vamos a encargar de que las nuevas generaciones (…) sepan la trayectoria de este hombre que luchó por un Chile libre, justo y feliz”, cerró el mandatario.