Entel acuerda venta de su operación en Perú por US$ 1.714 millones

El CEO de Entel, Antonio Büchi, explicó que “esta decisión se enmarca en nuestra estrategia de largo plazo, que busca fortalecer nuestra posición en Chile y generar valor para nuestros accionistas”.

Entel suscribió un acuerdo de venta con Millicom por el 100% de las acciones de Entel Perú S.A. y Americatel Perú S.A., en una operación que representa en términos de Valor Empresa US$1.714 millones. Asimismo, se espera una utilidad neta extraordinaria aproximada de 98 mil millones de pesos.

Dado que la transacción requiere la autorización previa de la Junta Extraordinaria de Accionistas, el Directorio acordó citar a la misma para el próximo 30 de noviembre, instancia en la cual, además de la aprobación de la transacción, se someterá a la consideración de los accionistas la realización de los actos y la celebración de los contratos necesarios o convenientes para materializarla.

Asimismo, se propondrá a los accionistas la distribución de un dividendo eventual de $2.100 por acción, con cargo a utilidades acumuladas y sujeto a la materialización de la transacción.

El CEO de Entel, Antonio Büchi, explicó que “esta decisión se enmarca en nuestra estrategia de largo plazo, que busca fortalecer nuestra posición en Chile y generar valor para nuestros accionistas. Hoy somos la compañía líder, la que más crece y una de las marcas más valoradas del país, lo que requiere permanentes esfuerzos de inversión en un mercado altamente competitivo. Esta operación nos permitirá ser más ágiles y concentrar nuestros esfuerzos donde tenemos mayores ventajas competitivas, para profundizar ese liderazgo y crecer tanto en el mercado de internet al hogar, servicios digitales y otros negocios adyacentes.”

La operación se concreta en un momento favorable para Entel Perú. La compañía presenta un sólido desempeño operacional y financiero, con un crecimiento sostenido de ingresos y resultados. Esta filial, representa un 36% de los ingresos del Grupo Entel y tiene poco más de 10 millones de clientes. En 2023 se consolidó como el segundo operador del país en participación de ingresos por servicios móviles, y en 2025 convirtió a Perú en el segundo país de Latam, después de Chile, en contar con servicio Direct to Cell de Starlink.

“La buena posición de la compañía hace de este un muy buen momento para capturar el valor creado en Perú durante estos más de 10 años de operación. Entregamos una compañía sólida, con un equipo de primer nivel y más de 10 millones de clientes que seguirán contando con un servicio de calidad,” manifestó Büchi.