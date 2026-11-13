Daniel Mas y futuro de Codelco: “Estamos considerando capital privado en todas las áreas donde sea posible”

“Me gustaría que hubiera un amplio consenso en el Congreso para poder aprobarlo”, agregó Mas, quien reiteró que la intención es que la empresa cuprífera siga siendo estatal y que no está sobre la mesa el ingreso de accionistas minoritarios.

Daniel Mas, biministro de Economía y Minería, adelantó que el Gobierno está revisando mecanismos para poder sumar capitales privados en la explotación de los diversos yacimiento de Codelco, lo que considera un cambio legal para ampliar las actuales asociaciones, que se centran en la exploración.

En entrevista con Bloomberg, el secretario de Estado recalcó que “tenemos que buscar socios privados. Lo más obvio es que entren en la exploración. Pero lo otro es en la explotación”.

En esta línea, el biministro Mas aseveró que esta asociación se podría dar más fácilmente en determinados yacimientos, poniendo como ejemplo la mina Gabriel Mistral.

“Estamos considerando capital privado en todas las áreas donde sea posible”, dejó en claro Daniel Mas, quien indicó que esto responde a las limitaciones financieras de Codelco: “Esta es la fórmula”.

“Me gustaría que hubiera un amplio consenso en el Congreso para poder aprobarlo”, agregó Mas, quien reiteró que la intención es que la empresa cuprífera siga siendo estatal y que no está sobre la mesa el ingreso de accionistas minoritarios.