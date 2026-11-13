Los vuelos internacionales están siendo evaluados caso a caso, por lo que podrían registrarse nuevas modificaciones en los itinerarios.

La suspensión de vuelos ordenada en Estados Unidos por una falla en las comunicaciones del control aéreo ya tiene consecuencias en Chile.

El Aeropuerto de Santiago confirmó la cancelación de tres vuelos de LATAM con destino a ese país: el LA500, que viajaba a Miami; el LA532, con destino a Nueva York, y el LA602, rumbo a Los Ángeles.

La situación se produce luego de que la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) instruyera detener las salidas de todos los aeropuertos del territorio norteamericano por “circunstancias extraordinarias” y motivos de seguridad.

Aeropuerto de Santiago confirma suspensión de vuelos a Estados Unidos

Aunque inicialmente el terminal aéreo de Santiago había señalado que monitoreaba la emergencia y que no se registraban efectos en las operaciones locales, con el paso de las horas confirmó las primeras suspensiones.

Frente a este escenario, LATAM informó que está siguiendo el desarrollo de la contingencia y que adoptará medidas para asistir a los pasajeros afectados.

En un comunicado, la compañía advirtió que la decisión de la autoridad estadounidense podría generar alteraciones en los itinerarios de quienes viajen desde o hacia ese país.

Asimismo, la aerolínea señaló que “el grupo LATAM está monitoreando la situación y trabajando para ofrecer las mejores alternativas posibles a nuestros pasajeros que puedan verse afectados, incluyendo opciones de flexibilidad para facilitar la reprogramación de sus viajes”. La empresa también llamó a los pasajeros a mantenerse informados sobre el estado de sus vuelos y las alternativas disponibles.

Por ahora, el Aeropuerto de Santiago continúa monitoreando las operaciones, mientras las autoridades estadounidenses investigan el origen de la falla en las comunicaciones del control aéreo.

Debido a ello, los vuelos internacionales están siendo evaluados caso a caso, por lo que podrían registrarse nuevas modificaciones en los itinerarios.