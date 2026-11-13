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Puerta blindada y aislamiento acústico: así era la casa de secuestro y tortura descubierta en Los Ángeles

El inmueble tenía una puerta blindada, cámaras de vigilancia y modificaciones para impedir que los gritos de auxilio se escucharan desde el exterior.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

Una casa de secuestro acondicionada para mantener personas y evitar que sus gritos de auxilio fueran escuchados desde el exterior quedó al descubierto en Los Ángeles, Región del Biobío.

El inmueble contaba con una puerta blindada, cámaras de vigilancia y modificaciones acústicas, además de elementos que habrían sido utilizados para agredir a las víctimas. El procedimiento terminó con dos detenidos, quienes quedaron en prisión preventiva.

Puerta blindada y aislamiento acústico: así era la casa de secuestro y tortura descubierta en Los Ángeles

El hallazgo se produjo en el marco de una investigación por presuntos delitos de secuestro, tráfico de drogas e infracción a la Ley de Armas, encabezada por la Fiscalía Regional del Biobío y la Policía de Investigaciones (PDI).

Según los antecedentes, las diligencias permitieron detectar ruidos compatibles con golpizas y gritos provenientes de una propiedad ubicada en el sector Chile Barrio, lo que llevó a gestionar una orden judicial para ingresar y registrar el domicilio.

De acuerdo con el fiscal jefe de Análisis Criminal, Michelangelo Bianchi, la vivienda tenía “cámaras que vigilaban el entorno del domicilio, tendientes a evitar efectivamente la llegada de grupos rivales o también de la policía”.

El comisario David Meliñir, jefe de la Brigada de Investigaciones Especiales y Antisecuestro (BIPE) de Los Ángeles, explicó que la indagatoria comenzó tras una denuncia recibida el 5 de noviembre. “El día 5 de noviembre recepcionamos una denuncia donde daban cuenta de que en un domicilio ubicado en una población periférica de esta comuna, mantenían a una persona retenida contra su voluntad y que estaba recibiendo algún tipo de apremio físico en el lugar”, señaló. A partir de esos antecedentes, la policía realizó el allanamiento y encontró evidencia vinculada a los hechos investigados.

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