Educación virtual: las plataformas que usarán las universidades para enfrentar la contingencia por coronavirus

Tras la propagación del coronavirus (COVID-19) en Chile y ante la recomendación de evitar las aglomeraciones, una de las medidas que se adoptó fue la suspensión de las clases en los establecimientos educacionales, primero en los colegios y luego rápidamente se fueron sumando las distintas universidades e institutos profesionales.

De esta manera, y al igual como lo han entendido la mayoría de los países afectados por esta pandemia, la educación virtual pasó a convertirse en la única alternativa viable a la hora de asegurar la continuidad de los estudios.

En esa línea, el Ministerio de Educación presentó un plan de acción orientado a apoyar el trabajo de las universidades y otras instituciones de educación superior en el desafío de reemplazar las clases presenciales debido a la suspensión para evitar la propagación del coronavirus.

Dentro de esta iniciativa, se destaca la entrega de una plataforma de enseñanza online a planteles que no disponen de este tipo de herramientas, así como también la difusión de buenas prácticas y la capacitación a docentes de la mano de instituciones con amplia experiencia en la materia, tales como la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad del Desarrollo, AIEP, Duoc UC e Inacap.

Los planteles y sus estrategias

Algunas universidades ya contaban con ciertas herramientas para dictar clases online mucho antes de la contingencia sanitaria por el coronavirus, siendo una de ellas la Universidad de Chile, que tiene una plataforma propia de apoyo, llamada U-Cursos, “donde estamos integrando herramientas que permiten hacer una clase online vía Zoom más fácilmente”, detallaron a EL DÍNAMO desde el plantel.

“La idea es reemplazar la clásica clase de cátedra por una reunión en línea entre el profesor en su casa y los estudiantes en sus respectivos hogares, de modo de evitar traslados dentro de la ciudad. No se espera que el profesor cambie su clase profundamente, simplemente que la dicte en línea”, explicaron.

Desde la Universidad de Chile detallaron que esta plataforma se puede implementar sin problemas en cursos grandes, como -por ejemplo- de 120 alumnos.

En cuanto a los laboratorios y clases prácticas, aseguran que “estamos revisando la factibilidad de hacerlas de esta forma, pero hay cursos que seguramente tendremos que cancelar, y esperamos que sean los menos posibles. Muchas veces se pueden hacer prácticas en las casas o vía simuladores cuando requieren laboratorios sofisticados. Estamos dejando a las carreras y facultades que decidan qué es factible y qué no”.

Cabe mencionar que, en vista de la contingencia por el coronavirus, más que dictar capacitaciones en profundidad “se optó por integrar la herramienta (Zoom) de la forma más simple posible y acompañarla de buen material. Por ahora, estamos en etapa de piloto y la carrera de Ingeniería ha sido nuestro experimento inicial”, tal como en otras universidades que optaron por esta herramienta para sus clases.

Pero, ¿qué pasará con los estudiantes que no tienen acceso a internet desde sus hogares? “Estamos buscando resolver el problema del acceso. Estimamos que un 5% de los alumnos de la universidad tiene problemas de acceso a internet en sus casas, y estamos generando un proyecto para darles un plan de datos por 6 meses a todos ellos. Probablemente habrán unos pocos estudiantes que no podrán seguir esta modalidad en la emergencia, y tendremos que darles garantías de no ser penalizados en su carrera por estas razones”, adelantaron desde la Universidad de Chile.

En el caso de la Universidad de las Américas, donde las clases online comenzarán el próximo 23 de marzo, se dispuso de tutoriales virtuales y profesores para capacitar a los alumnos nuevos y antiguos en cada plataforma digital.

“Con respecto a las actividades prácticas, talleres y campos clínicos o cualquier otra actividad académica que no pueda realizarse vía online, cada facultad o instituto informará el procedimiento a seguir”, señalaron.

Desde la Universidad de Las Américas reiteraron que “la universidad está preparada para iniciar las clases a distancia y cuenta con los medios y plataformas digitales necesarios para dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje, en concordancia con lo solicitado por el Mineduc y el Ministerio de Salud”.

Por otra parte, los laboratorios de computación de todos los campus estarán disponibles para los alumnos que no tengan computadores y/o acceso a internet en sus hogares.

A dichas medidas, se suma la conformación de un Comité de Prevención COVID-19, integrado por autoridades de la Prorrectoría y de la Facultad de Ciencias de la Salud, para enfrentar esta emergencia y asegurarle a los estudiantes que estamos aplicando todas las medidas que han sido recomendadas”, agregaron.

Por su parte, la Universidad de Concepción (UdeC) ha capacitado a 642 de sus profesores para que incluyan la virtualización como una opción para la realización de clases.

“Durante el último semestre hemos intensificado un trabajo de la mano de nuestros docentes, que han tenido la disposición para incluir nuevas herramientas, entendiendo que éstas permitirán, por ejemplo, narrar sus clases o hacer una videoconferencia, evaluar en línea, y en definitiva, garantizar que los estudiantes no necesariamente tengan que venir, pero si puedan seguir desarrollando su proceso de enseñanza”, destacó Carolyn Fernández, directora de docencia de la UdeC.

Específicamente, en la Universidad de Concepción las clases online se dictarán a través de la plataforma Campus Virtual, Canvas y Microsoft Teams. Cabe mencionar que Teams permite integrar los usuarios con las cuentas UdeC, y así crear grupos de colaboración para cada asignatura ofertada en un periodo determinado.

“Si bien, el uso de estas plataformas se incrementa en esta contingencia, estas herramientas nos seguirán acompañando para el futuro. Por ejemplo, si un profesor está en el extranjero por motivos académicos, igual podría hacer sus clases a través de esta vía o cumplir con sus horarios de atención a estudiantes de manera remota”, valoró Gisella Díaz, jefa de la Unidad de Calidad de la Dirección de Tecnologías de Información (DTI) de la UdeC.

En tanto, en la Universidad Alberto Hurtado, las clases en modalidad virtual comenzarán también el próximo 23 de marzo y abarcarán a cerca de 8 mil alumnos de pregrado y más de 2 mil de postgrado, cuyas clases se realizarán de manera virtual a causa del coronavirus.

“Como soporte institucional para la interacción de estudiantes y docentes, la UAH complementará el Aula Virtual E-educativa, asegurando de ese modo condiciones básicas accesibles al conjunto de la comunidad académica. Para ello, se envió a todo el cuerpo docente sus claves de acceso y en la misma aula virtual se ha cargado un tutorial actualizado respecto de su uso y funcionalidades”, detallaron al Dínamo desde la Vicerrectoría Académica del plantel.

Además, “se dispondrá de un catastro de soportes y herramientas virtuales, útiles para la docencia no presencial, proveyendo -a quienes lo requieran- de capacitación y apoyo para su utilización. Complementariamente, para la realización de conferencias virtuales, se pondrá a disposición la plataforma Teams para docentes colaboradores y académicos de planta”, agregaron desde la U. Alberto Hurtado.

Finalmente, en la Universidad Austral de Chile la plataforma elegida para la realización de clases online es Zoom debido a la contingencia por el coronavirus que han debido enfrentar las universidades.

“Esta plataforma tiene capacidad para muchas conexiones simultáneas (más de 200) en cada sesión de clases. Los profesores participaron de distintos talleres de capacitación desde octubre de 2019, en Zoom y en Moodle, nuestro sistema de gestión de aprendizajes”, explicó Mauricio Ruiz-Tagle, director de pregrado de la Universidad Austral.