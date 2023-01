Ex rector del Liceo de Aplicación demanda a la Municipalidad de Santiago y acusa “razones políticas” por su salida

10 de Enero de 2023

Humberto Garrido alegó que su salida del cargo se debió a que aplicó la ley Aula Segura, la que había sido criticada por la alcaldesa Irací Hassler.

Humberto Garrido, ex rector del Liceo de Aplicación, inició una demanda en contra del jefe de la unidad de Control y Gestión de la Dirección de Educación Municipal de Santiago, Rodrigo Roco, quien en octubre de 2022 le solicitó la renuncia al cargo.

El académico estuvo a cargo del establecimiento desde 2018. Durante este año denunció amenazas al interior del establecimiento de parte de estudiantes a los que se aplicó el manual de convivencia.

Desde la Municipalidad de Santiago afirmaron que su gestión había sido “mal evaluada”, mientras que el rector alegó que su salida se debió a motivos políticos por haber aplicado la ley de Aula Segura, la cual la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), ha criticado en el pasado.

Ante esto, Garrido emprendió una acción legal en contra del jefe de la unidad de Control y Gestión de la Dirección de Educación Municipal, Rodrigo Roco, donde señala que como él llegó al cargo por concurso público, solo el “director o jefe de educación del municipio” es quien tiene la facultad para pedirle la renuncia, lo cual no corre para Roco.

Christopher Gotschlich, abogado de ex rector, explicó a El Mercurio que “según el estatuto docente, quien puede revisar el convenio de desempeño y solicitarle la renuncia, es el jefe de educación, o el director de educación, y ese cargo no está asignado (…). Técnicamente en Santiago nadie lo podría hacer ahora”.

Despido por “razones políticas”

Humberto Garrido explicó por qué inició una demanda contra la Municipalidad de Santiago, asegurando que su salida tuvo motivaciones políticas por la aplicación de Aula Segura.

“Creo que me sacaron por razones políticas, porque nosotros cuando fuimos elegidos nos encontramos con colegios muy violentos y cuando apareció la ley Aula Segura (…), la actual alcaldesa, que en ese momento era concejala, era una detractora total de esa ley“, señaló el ex rector a El Líbero.

Según el ex titular del Liceo de Aplicación, para pedirle la renuncia anticipada, la Dirección de Educación de Santiago argumentó que la calificación de su desempeño -la cual había quedado establecida el 18 de agosto, 54 días antes de que la Dirección de Educación Municipal (DEM) decidiera materializar el despido- había sido “insuficiente” y que se daba por “no cumplido” el convenio de evaluación al que el rector se había comprometido al aceptar el cargo.

“Estuvieron buscando la forma de sacarme de alguna manera, no pudieron hacerlo a través de un proceso administrativo de sumario y lamentablemente usaron el tema de la evaluación, sin mayor explicación y sin transparentar el tema“, sostuvo Garrido.

Este no es el primer enfrentamiento que el municipio de Santiago mantiene con un ex rector de un liceo emblemático, ya que en noviembre pasado el ex titular del Internado Nacional Barros Arana (INBA), Gonzalo Saavedra, acusó a la propia alcaldesa Hassler de ordenar no aplicar la ley Aula Segura, lo que fue negado por la jefa comunal.