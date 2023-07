VIDEO – María Luisa Cordero tras tratar de ‘pervertido’ a ministro Ávila: “No soy homofóbica”

11 de Julio de 2023

La diputada planteó que "no soy de andarme burlando de la gente", respecto a sus dichos contra Ávila.

Compartir

La diputada María Luisa Cordero (IND-RN) se defendió ante la transversal crítica recibida por sus dichos en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, a quien tildó de “pervertido“, en el marco de la acusación constitucional en su contra.

Y es que las palabras de Cordero se sumaron a lo señalado por Marcela Aranda, quien apeló a la orientación sexual del titular del Mineduc para justificar el líbelo acusatorio.

La parlamentaria desaforada expresó en su programa en radio El Conquistador que “si no fuera ministro de Educación, yo ya lo habría pedido para que lo metan preso por incitación a la precocidad y perversidad sexual infantil“.

“Es insólito, inadmisible, nauseabundo y asqueroso que el ministro, que debería estar llorando porque niños de cuarto básico no saben leer, está preocupado de tener activo y reactivo el clítoris“, agregó.

Ante esto, María Luisa Cordero publicó un video donde explicó sus palabras, asegurando que “no soy homofóbica”.

“Lo dejo muy en claro, yo no soy una persona homofóbica, todo lo contrario. Yo, durante la dictadura, trabajé con un médico y acompañamos, apañamos y ayudamos a transgéneros y transexuales que se iban a atender con nosotros al hospital psiquiátrico”, se justificó.

Cordero reiteró que “no soy homofóbica, quiero recalcar que el tema no va por ahí, que la izquierda no use estos dichos para tapar la ineficiencia que ha tenido el ministro de Educación con respecto a los graves problemas que aquejan a la educación pública”.

Sobre sus insultos a Marco Antonio Ávila, la parlamentaria independiente aseguró que con el secretario de Estado “tenía una relación muy afable. Cuando vino la interpelación el año pasado, yo me preocupé del notable color oscuro que tenía en su piel y él, que es una persona cuerda y empática, aceptó mi sugerencia y se hizo exámenes de laboratorio”.

“Ahora, si él se siente ofendido porque le dije ‘gordito’ , yo también soy gordita, no tengo ningún problema en ofrecerle mis más profundas disculpas. No soy yo de andarme burlando de la gente”, cerró María Luisa Cordero.