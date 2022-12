“No estoy pidiendo trabajo”: damnificado de Viña del Mar se enfrentó a Rodrigo Sepúlveda

25 de Diciembre de 2022

Tras el episodio, Rodrigo Sepúlveda se quiso referir a la situación luego de recibir varias críticas

Compartir

El incendio de Viña del Mar dejó a cientos de personas damnificadas. Y son varios los vecinos que han querido dar a conocer su situación después del siniestro que consumió sus casas y muchas de sus cosas. Pero hubo uno en particular que decidió encarar al periodista de Mega Rodrigo Sepúlveda quien había comenzado a realizar una intervención respecto a la situación del hombre.

Todo ocurrió en el marco de la cobertura del incendio cuando Gonzalo Ramírez, que se encontraba en el lugar comenzó a entrevistar a un hombre que estaba trabajando en la remoción de escombros. En ese contexto, Rodrigo Sepúlveda comenzó a referirse a hombre en particular.

“Es una persona de fuerza, de lucha, que quiere dejar un legado (…) y dice ‘no, me despidieron por viejo'”, comenzó su intervención el comunicador. “¿Qué significa que te despidan por viejo? El tipo tiene talento, carácter, puede trabajar perfectamente”, agregó Rodrigo Sepúlveda.

En esa línea, el rostro de Mega señala “yo lo único que digo es, que alguien le pueda dar un buen trabajo a Luis. Porque Luis se lo merece“. Pero ni Sepúlveda ni Gonzalo Ramírez esperaron que el hombre quisiera intervenir para frenar lo que estaba diciendo el periodista.

“No me pidas trabajo por favor”

El hombre, identificado como Don Luis, decidió cortar a Rodrigo Sepúlveda y mencionar “por favor, discúlpame, te voy a interrumpir. He sido un poco impertinente… Yo no estoy pidiendo trabajo, y voy a decirle a todo Chile lo siguiente. Aquí está ante ustedes un ingeniero mecánico… me he ganado la vida sin pedirle trabajo a nadie, con mis conocimientos y mis deseos de trabajar”.

En esa línea, el hombre afirmó “No estoy pidiendo trabajo, no quiero ningún trabajo por el momento, porque mi trabajo está aquí. Volver a rehacer lo que tuve” y solicitó “Rodrigo no me pidas trabajo públicamente, por favor porque no la necesito. No digas por favor que yo soy un hombre acabado, porque aquí me ves de pie“.

1/2 URGENTE 🔴🚨! No Rodrigo Sepúlveda! Así NO!



Trató de viejo a un damnificado y pidió trabajo por él, este lo para en seco y le dice:



"No estoy viejo, no necesito trabajo, necesito reconstruir mi casa".@rodrigosepu

Mónica Pérez#Incendio #Viña pic.twitter.com/OYcTPNvHiu — Mr. Ranger Rojo (@MrRangerR1) December 24, 2022

¿Qué respondió Rodrigo Sepúlveda?

Tras lo ocurrido, el periodista salió a realizar sus descargos y señaló que “ayer me estaban pegando a través de Twitter, diciendo que ‘Sepu le ofreció trabajo a una persona’. Yo nunca me voy a quedar callado si alguien que necesita trabajo y yo puedo ayudar. Yo nunca me voy a quedar callado con eso“.

También mencionó que “si alguien públicamente dice que no tiene trabajo y yo puedo hacerlo masivo para que alguien le dé una mano, yo no me voy a callar. Si él no quiere, tiene todo el derecho a decirme que no”.

Por otro lado destacó el espacio que conduce y mencionó que “¿saben cuántas veces hemos conseguido trabajo acá, en este humilde noticiero? Muchas veces y la gente termina feliz. Yo no me voy a callar. Yo no me voy a sentar acá con miedo por lo que pueda decir alguien”.

Finalmente, Rodrigo Sepúlveda enfatizó en que “si hay gente que necesita algo y yo puedo ser el vehículo para que alguien lo consiga, lo voy a seguir haciendo. Igual como ayer le pegaron a Pailita porque fue ayudar, yo no me voy a callar con eso. Prefiero gente solidaria a gente que está tirando solo dardos a través de una pantalla de computador. Yo prefiero a la gente que ayuda”