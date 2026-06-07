Zverev conquista Roland Garros y se convierte en el primer alemán en ganar un Grand Slam en 30 años

Alexander Zverev (29 años) ganó este domingo la final de Roland Garros ante el italiano Flavio Cobolli con parciales de 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5) y 6-1, en un partido que duró cuatro horas y 16 minutos. Es el primer Grand Slam de su carrera y el primero que gana un alemán desde que Boris Becker se impuso en el Abierto de Australia de 1996, hace 30 años.

La historia de Zverev con las finales de Grand Slam era dolorosa. Cayó ante Dominic Thiem en el US Open 2020, ante Carlos Alcaraz en Roland Garros 2024 y ante Jannik Sinner en el Abierto de Australia 2025. Tras esa tercera derrota en Melbourne, se convirtió en el octavo tenista de la era abierta en perder sus primeras tres finales de un major. Hoy, en su cuarta oportunidad, no falló.

Un torneo marcado por sorpresas

El camino de Zverev se allanó en parte por una semana con varias caídas inesperadas. El número uno del mundo, Jannik Sinner, sucumbió en segunda ronda ante Juan Manuel Cerúndolo. El joven brasileño João Fonseca, de 19 años, eliminó a Novak Djokovic. Y Carlos Alcaraz se retiró antes de comenzar el torneo por lesión, dejando el cuadro abierto para un campeón inédito.

Cobolli, de 24 años y décimo cabeza de serie, llegó a su primera final de Grand Slam tras una temporada de altibajos. Había perdido en primera ronda del Abierto de Australia ante un jugador ubicado en el puesto 186 del mundo, pero se recuperó ganando el título en Acapulco y llegando a la final de Múnich, donde precisamente venció a Zverev. El alemán se cobró la revancha en Madrid dos semanas después, y este domingo cerró la serie con autoridad.

Un hito histórico

Con este título, Zverev pone fin a una espera de tres décadas para el tenis alemán y se convierte en el tercer tenista nacido en los años 90 en ganar un Grand Slam, junto a Thiem y Daniil Medvedev.