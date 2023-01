Francisca García-Huidobro explicó por qué rechazó oferta de Canal 13: “Aquí no hay ningún drama”

7 de Enero de 2023

Francisca García-Huidobro aclaró que no hubo ninguna polémica con el rechazo a esta oferta y criticó que la periodista Paula Escobar no la llamara.

Mientras el estelar Aquí Se Baila de Canal 13, alista su nueva temporada para este semestre, Francisca García-Huidobro, quien participó anteriormente como jurado, reveló que rechazó la oferta para volver a ejercer dicho rol.

Esto, luego que en el programa Zona de Estrellas, entregaran detalles sobre el “portazo” que le habría dado la ex actriz al espacio televisivo.

“Le cerró la puerta en la cara a Canal 13 y al Aquí Se Baila. Y no solo a eso, también le dijo que no al programa satélite de Viña”, afirmó Paula Escobar, panelista del programa de farándula.

“No tiene ganas de trabajar en el 13 (…) ni siquiera escuchó la negociación, ni las lucas que le querían ofrecer”, agregó la periodista.

“No entiendo porqué Paula Escobar no me llamó”

A raíz de estas declaraciones, Francisca García-Huidobro, quiso entregar su propia versión de lo ocurrido, confirmando que no volverá a Canal 13.

“Lo que pasa es que en este momento no quería volver de jurado, y encuentro que se ve feo estar en dos canales al mismo tiempo”, señaló al medio La Hora, en clara alusión a su trabajo en Yo Soy de Chilevisión.

“En realidad me dio pena por no estar, porque me llevo increíble con Neilas (Katinas) y la maestra (Karen Connolly)”, dijo e indicó que “además, me llevo increíble con Sergio (Lagos), y el programa es lo más entretenido que hay. Pero yo no tenía tiempo ni muchas ganas de hacer”.

Además, confirmó que no estará en el programa satélite del Festival de Viña 2023. “Estar saliendo todos los días desde allá de siete a nueve de la noche y después salir en el Yo Soy, no”, subrayó.

Francisca García-Huidobro agregó que al despedirse del gerente de la productora que lleva a cabo Aquí Se Baila, “nos dimos la mano, nos dimos un abrazo, les desee y les deseo que les vaya muy bien, aquí no hay ningún drama ni ningún problema”.

En relación a la filtración de información que hubo en Zona de Estrellas, la comunicadora criticó que “no sé por qué hay que meterle una cuña diferente, que además lo dice alguien que me conoce, entonces no entiendo el porqué Paula Escobar no me llamó para preguntarme”, señaló.