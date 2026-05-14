Restricción vehicular: averigua cuáles son las patentes que no pueden circular este jueves 14 de mayo

Aquellos conductores que no respeten la medida se exponen a sanciones económicas que van desde $68.647 a $102.970, aproximadamente.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Con el propósito de reducir la contaminación atmosférica en la Región Metropolitana durante los meses de otoño e invierno, se encuentra vigente la restricción vehicular en la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

La medida comenzó a regir el pasado 1 de mayo y se prolongará hasta el próximo 31 de agosto, de acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio de Medio Ambiente.

La restricción vehicular rige de lunes a viernes, salvo festivos, entre las 07:30 y las 21:00 horas, y las fiscalizaciones estarán a cargo de Carabineros, inspectores municipales y del Ministerio de Transportes.

La normativa establece que aquellos conductores que no respeten la medida se exponen a sanciones económicas que van desde 1 a 1,5 UTM. Es decir, una cifra que asciende entre $68.647 y $102.970, aproximadamente.

Las patentes con restricción vehicular este jueves 14 de mayo

De acuerdo con el tipo de vehículo, algunos no podrán circular entre las 7:30 y las 21:00 horas. Otros tienen prohibición para hacerlo desde las 10:00, con límite a las 16:00 o 18:00 horas.

En el primer caso se encuentran los siguientes vehículos:

Automóviles, station wagons y similares inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 con sello verde : 4-5

: 4-5 Motocicletas inscritas antes del 1 de septiembre de 2010 : 4-5

: 4-5 Automóviles, station wagons y similares sin sello verde : 8-9-0-1

: 8-9-0-1 Motocicletas de años anteriores al 2002: 8-9-0-1

Respecto de aquellos vehículos sin sello verde, la autoridad recordó que tienen prohibición absoluta para circular dentro del anillo Américo Vespucio, cualquiera sea el último dígito de la placa patente.

En cuanto a los vehículos con prohibición para circular entre las 10:00 y las 16:00 o 18:00 horas, se trata de: