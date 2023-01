Mauricio Israel se reunirá con Rodrigo Herrera por millonaria deuda: “No es un juego”

7 de Enero de 2023

Mauricio Israel mantiene una deuda de $15 millones con Rodrigo Herrera.

Compartir

Mauricio Israel confirmó que se reunirá con el periodista Rodrigo Herrera, tras reconocer una millonaria deuda que mantiene con su colega.

Durante el pasado lunes, el panelista de Sígueme y Te Sigo de TV+, se comprometió a saldar el monto que mantiene con el periodista desde hace varios años.

Esto, luego que hace un tiempo, Herrera revelara que, antes de que Israel saliera del país, le pidió ser su aval para rehipotecar un vehículo de alta gama, por lo que el periodista deportivo quedó a cargo de los pagos equivalentes a $15 millones que el conductor de Círculo Central nunca saldó.

Por esta razón, en el capítulo del viernes del programa de espectáculos, Mauricio Israel, sorprendió a sus compañeros de panel y aseguró que pagará la polémica deuda.

“Yo quiero abrazarlo (a Rodrigo Herrera). Quiero terminar esta historia con él, y quiero terminarla de la mejor manera posible. Yo te quiero Rodrigo, te quiero mucho”, señaló Israel.

“A mí ya me pueden revisar lo que quieran, no tengo deudas de ninguna especie, me voy a juntar con Rodrigo… Ya hicimos el link y nos vamos a juntar”, aseguró.

El agradecimiento de Mauricio Israel a Rodrigo Herrera

Tras esa declaración, sus compañeros de set, quisieron saber más detalles, por lo que recrearon un “punto de prensa” donde Mauricio Israel admitió: “Yo quiero decirle a todos ustedes que las cosas que se conversan, se conversan en serio, esto no es un juego (…) la gente va a saber lo que tenga que saber, cuando pase, cuando suceda”.

“Me interesa mucho la conversación, me interesa arreglar con él y lo que más me importa es el abrazo. Cuando suceda ustedes van ser los segundos en saber”, agregó.

En esa misma línea, Mauricio Israel añadió que el hecho de que Rodrigo Herrera aceptara conversar , “habla muy bien” de él, por lo que aseguró que “se lo agradezco mucho. Estoy feliz de que este encuentro se pueda producir”.