El primer traspié de Arrau: RN se rebela contra salida de Jouannet y Demócratas alerta por “monopolio” de Republicanos en Seguridad

Si bien desde RN respetaron la decisión de Arrau, calificaron la salida de Jouannet como “una torpeza política” e instaron a Kast a que “se dé cuenta de que lo que está en juego es mucho más profundo”.

La reestructuración que el ministro de Seguridad Martín Arrau (Partido Republicano) hizo en su cartera este martes al pedir la renuncia de los subsecretarios Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana, fue leída con disgusto en un sector del oficialismo, especialmente en lo que compete a quien fuera el timonel del ya disuelto Amarillos.

Ambos formaban parte del equipo de la antecesora de Arrau en el cargo, Trinidad Steinert, la primera junto con Mara Sedini (Segegob) en abandonar el sorpresivo gabinete el 19 de mayo, a solo semanas de la primera Cuenta Pública de José Antonio Kast.

Pese a que a en su arribo a Seguridad, Arrau encabezó reuniones de coordinación con Jouannet y Quintana que fueron difundidas por su equipo, lo cierto es que la permanencia de ambas autoridades estaba sujeta a evaluación. “Todos los cargos están siendo revisados”, adelantaban desde el Ministerio de Seguridad a La Tercera el 30 de mayo. La revisión incluía desde equipos de abogados fichados por Steinert hasta los recién salidos subsecretarios.

El golpe de timón de Arrau, a quien Kast le había dado libertad para reestructurar su equipo, ocurrió solo horas antes de que presentara el plan de seguridad del Gobierno ante el Senado esta jornada y mañana en la Cámara de Diputados. “Es normal que cuando hay cambios en los ministerios, cambien los focos, y las diferentes formas de gestión (…) y como siempre he dicho estamos todos, incluyendo quien les habla, en constante evaluación“, fue la explicación de Arrau sobre su decisión.

En Renovación Nacional y el movimiento Demócratas —ambos de signo oficialista— fueron críticos con la salida de Jouannet. En el Partido Nacional Libertario, tienda no oficialista y a la que pertenecía Quintana antes de su arribo al Gobierno, desdramatizaron el cambio. “Le deseamos el mayor de los éxitos a quienes sean los nuevos subsecretarios, pero sí estamos conscientes que vamos a ser críticos si no vemos una acción concreta del Gobierno para solucionar la crisis de seguridad que se encuentra hoy día en nuestro país”, dijo el diputado Pier Karlezi (PNL).

El ruido en RN

Para el jefe de bancada de RN, Diego Schalper, si bien defendió la facultad del ministro Arrau, llamó a mirar el trasfondo político de Jouannet. “Lo que permitió al presidente Kast alcanzar un 58% de los votos fueron distintas fuerzas que nos congregamos detrás de un cambio de rumbo en Chile.

Dentro de esas fuerzas estuvo un que, cuando Chile estuvo en la disyuntiva de irse en la deriva constitucional que nos querían impulsar desde la izquierda radical, estuvieron dispuestos, incluso, a entrar en conflicto con personas de sus círculos cercanos para jugársela por el rechazo. Ese grupo se llamó Amarillos por Chile. Ese grupo jugó un rol fundamental en el 62% del Rechazo”, manifestó.

“Lamento la decisión, y espero que ojalá el presidente Kast, que sé de su empatía, de su sentido político, de su visión de largo plazo, se dé cuenta que lo que está en juego es mucho más profundo, en que ese sector político se siente incorporado dentro del gobierno de unidad, que es el que va a lograr mantener ese 58% que le permitió ser presidente de Chile por proyección y que, además, nos va a permitir sacar adelante la agenda (…) Jouannet tuvo un rol principal en el bono trimestral de Carabineros, en el Registro de Vándalos, en la estrategia de la Macrozona Sur. Merecía otra consideración“, añadió el diputado.

El senador Andrés Longton (RN) aseveró que Jouannet “venía desarrollando un trabajo y, si existían cuestionamientos respecto de su gestión, correspondía realizar una evaluación más profunda antes de adoptar una decisión de esta magnitud. Por eso, que su salida se produzca a tan pocos días del arribo del nuevo ministro, revela una torpeza política que debiera corregirse, considerando el aporte que Jouannet ha realizado tanto a este Gobierno como en los años previos, poniendo su capital político al servicio de un proyecto de centroderecha (…) Nos enteramos de la salida por la prensa, lo que tampoco parece la mejor forma de abordar cambios de esta naturaleza”.

A su vez, el senador Miguel Ángel Becker (RN) manifestó que “sin duda el gobierno tiene las facultades para solicitar la renuncia del subsecretario Andrés Jouannet. Sin embargo, lamento esta decisión, porque considero que estaba realizando un buen trabajo y ha demostrado ser un profundo conocedor de la realidad de La Araucanía, que es uno de los puntos débiles de lo que está ocurriendo en el país. Por lo mismo, me parece que esta fue una decisión apresurada“.

Demócratas alerta “monopolio” de Republicanos

La presidenta del movimiento Demócratas, Joanna Pérez, valoró la figura de Jouannet como alguien que “estaba desplegado en el territorio” y que por ende “cuesta entender una decisión de esta naturaleza”.

“Es un error que Republicanos monopolice la seguridad”, enfatizó. “Esperamos que el Gobierno explique las razones de esta decisión y, sobre todo, que no se produzca un retroceso en una cartera que hoy es una de las principales preocupaciones de los chilenos”, añadió.

Asimismo, el senador Matías Walker, quien junto a la actual ministra de Energía, Ximena Rincón, encabezaba la directiva de Demócratas antes de que fuera disuelto, lamentó la decisión. “Él estaba haciendo la pega; es el que propuso un plan concreto de incentivo al ingreso y permanencia de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Y le daba -además- amplitud a la base de apoyo del Gobierno. De confirmarse esta decisión sería un profundo error”, dijo cuando la salida de Jouannet no era oficial.