La razón por la que se suspendió el amistoso entre La Roja y el Congo que se jugaría en España

La Roja, en tanto, enfrentará este sábado 6 de junio a la selección de Portugal, en un duelo que comenzará a las 13:45 horas de Chile.

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El alcalde del municipio de La Línea de la Concepción en la ciudad de Cádiz, en España, Juan Franco, prohibió la celebración del partido amistoso que disputaría La Roja con la selección de República Democrática del Congo, programado para el próximo 9 de junio.

De acuerdo con lo manifestado por la autoridad municipal, su decisión responde a lo que denominó como una cuestión de “prudencia sanitaria“.

La selección africana, que regresará al Mundial de Fútbol luego de 52 años, tiene además contemplado jugar otro amistoso este miércoles 3 de junio ante la selección de Dinamarca, en un partido que se realizará en la ciudad de Lieja, en Bélgica.

Por qué se suspendió el amistoso entre La Roja y el Congo

Según reportaron los medios hispanos, el alcalde Franco dictó un decreto a través del cual no autorizó la realización del partido en su municipio.

Argumentó que de esta manera está siguiendo las recomendaciones que emitió la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía.

Añadió que también basó su determinación en un informe del jefe de Servicio de Sanidad del Ayuntamiento que “desaconseja por completo la celebración de este partido ante los posibles riesgos sanitarios“.

“Lamentamos haber tenido que tomar esta decisión, ya que el partido es un atractivo para la ciudad, pero entendemos que la situación sanitaria en el Congo y la documentación que se ha aportado, no acaba de justificar que no existan riesgos de ningún tipo“.

Tanto desde La Roja como de la selección africana se están realizando las negociaciones para conseguir un lugar donde disputar el partido, pero aquello se resolverá solo este miércoles.

La Selección Chilena, en tanto, enfrentará este sábado 6 de junio a la selección de Portugal, en un duelo que comenzará a las 13:45 horas de Chile.