Desbordes logra frenar ampliación de Santiago 1 y llama al Gobierno a “buscar otro lugar”

El alcalde Desbordes anotó un triunfo en la disputa por la ampliación de la cárcel Santiago 1, luego de que una resolución ordenara a paralizar momentáneamente la construcción.

Continúa la pugna por la ampliación de la cárcel Santiago 1, donde el municipio conducido por Mario Desbordes anotó su primer triunfo, luego de una resolución que emitió el 17° Juzgado Civil de Santiago, la cual suspendió provisoriamente el proyecto en torno al recinto penitenciario.

Lo anterior, luego de que la Municipalidad de Santiago interpusiera una demanda de nulidad de derecho público en marzo del año pasado, en la cual solicitaba que se decretara la medida precautoria de suspensión provisional de los efectos de la resolución exenta 1902 de diciembre de 2024 del Ministerio de Vivienda, liderado por el entonces ministro Carlos Montes.

La resolución que se busca anular permitía al Minvu desarrollar los procedimientos necesarios para ampliar Santiago 1. En este marco, la jueza Rocío Pérez Gamboa decretó la suspensión de todos los efectos de dicha resolución, incluyendo modificaciones al Plan Regulador, procesos de licitación, adjudicación de contratos, asignación de recursos públicos y cualquier trámite destinado a ejecutar las obras.

Alcalde Mario Desbordes celebra resolución que frena ampliación de cárcel Santiago 1

Bajo este contexto, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, valoró la decisión y expresó que “la magistrada ha acogido los argumentos que hemos expresado desde el año pasado. Creemos que aquí no se puede hablar de una ampliación, sino de una nueva cárcel, por lo que deben cumplirse todas las exigencias que establece la Ley General de Urbanismo y Construcción”.

“La resolución paraliza completamente el proyecto mientras se resuelve el fondo del asunto. Impide licitar, ampliar contratos, iniciar obras o realizar cualquier trámite relacionado con esta cárcel”, sostuvo la autoridad comunal.

Tras ello, Mario Desbordes llamó al Gobierno a no recurrir de la decisión judicial: “Hago un llamado a mi gobierno a recapacitar, a cumplir la ley y a buscar otro lugar para construir esta nueva cárcel. Existen terrenos disponibles y la infraestructura penitenciaria que Santiago necesita debe desarrollarse lejos de zonas urbanas consolidadas”, expresó.

Si bien el proceso continúa en curso y todavía se debe resolver la legalidad definitiva de la resolución ministerial, el alcalde de Santiago destacó que “es una buena noticia para las vecinas y vecinos, pero no la definitiva. Seguiremos defendiendo con firmeza que esta iniciativa no puede imponerse vulnerando la normativa vigente”.