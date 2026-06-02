“Pocas veces se ha visto”: gobernador Claudio Orrego es sobreseído en Caso ProCultura y fiscalía deberá pagar costas

El abogado Ciro Colombara valoró la resolución, mientras que Orrego manifestó que “se terminaron las mentiras y se ha impuesto la verdad”.

Este martes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco de la investigación del Caso ProCultura, luego de que la Fiscalía de Antofagasta no lograra acreditar los delitos que le imputaba a la autoridad.

La defensa solicitó la audiencia para culminar la persecución penal, tras el rechazo unánime de la Corte de Apelaciones de Santiago al desafuero de Orrego. Bajo este contexto, el Ministerio Público fue condenado en costas, situación por la cual la fiscalía tendrá que pagar los gastos del procesos judicial.

El abogado defensor de Orrego, Ciro Colombara, manifestó su conformidad con la resolución que adoptó el tribunal: “En una decisión que pocas veces se ha visto, fue condenado en costas de manera personal el fiscal regional Juan Castro Bekios por grave negligencia en el desempeño de sus funciones y notorio desconocimiento del derecho a la conducción de la investigación”.

A lo que añadió: “Fue condenado en costas el Ministerio Público institucionalmente por todas sus actuaciones gravemente erróneas durante la investigación”.

“El gobernador Claudio Orrego fue sobreseído definitivamente por no ser los hechos constitutivos de delito y por haber acreditado su inocencia de manera clara y absoluta, de manera tal que ahora nos preocuparemos de que tanto el Ministerio Público como el fiscal regional paguen las costas a las que han sido condenados”, sentenció.

Gobernador Claudio Orrego tras ser sobreseído en Caso ProCultura: “Se acabaron las mentiras”

Por otro lado, el gobernador Orrego durante esta jornada manifestó: “Hoy la justicia habló de manera clara y contundente. Se terminaron las mentiras y se ha impuesto la verdad. Lo dijimos desde el día uno. Nosotros fuimos víctimas de un delito no parte de él. Lamentablemente, algunos inescrupulosos decidieron sacar provecho político de esto y ensuciar el nombre del Gobierno de Santiago y también el de este gobernador”.

Tras ello, la autoridad aseguró que a partid de ahora, se centrará “en lo esencial, que es seguir recuperando la ciudad para las personas”.

En esa línea, expresó que “vamos a demostrar con hechos y con obras concretas que por donde pasa el Gobierno de Santiago la gente vive mejor y que si hay algún valor que nos inspira a quienes trabajamos en él, es la probidad, la transparencia y el espíritu de servicio público”.