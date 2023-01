José Antonio Neme fue invitado a la Gala de Viña: “Sin la Karen no voy a ninguna parte”

12 de Enero de 2023

José Antonio Neme representará a Mega en la Gala de Viña 2023.

Compartir

José Antonio Neme, periodista y animador de televisión, confirmó este miércoles en Mucho Gusto que fue invitado a la Gala de Viña que prepara TVN y Canal 13.

“Ayer me llegó un WhatsApp: Hola, José Antonio, somos de la producción del Festival de Viña del Mar versión 2023“, reveló durante esta mañana en el matinal de Mega. “¿En qué les puedo ayudar? ¿Quieren una rutina de humor? ¿El backstage?“, bromeó al respecto.

“Me dicen si tienes la disposición, y te gustaría, y si te dan la autorización, para que asistas a la Gala 2023 del Festival de Viña. Toma cachito de goma”, dijo, aseverando que irá en representación de Mega al evento que da el puntapié inicial al certamen.

Eso sí, José Antonio Neme lanzó de entrada una advertencia: “Respondí que sin la Karen yo no voy a ninguna parte“, dijo, a lo que Doggenweiler aclaró que “a mí no me ha llegado ninguna invitación“.

El vestuario que usará José Antonio Neme en la Gala de Viña

Tras recibir la invitación a la Gala de Viña, José Antonio Neme protagonizó un despacho para Mucho Gusto desde la comuna de Vitacura, donde se reunió con el diseñador Sergio Arias para elegir el vestuario que utilizará para dicho evento.

“Empecé a buscar las cuatro pilchas que tengo y no había nada para una gala. Déjenme decirles que es la primera vez que yo voy a una gala de estas características”, explicó el periodista.

Por lo mismo, continuó, “me vine donde un amigo muy querido que yo conozco desde hace mucho tiempo y esto es serio, porque él es un verdadero arquitecto de la moda masculina“.

Ante esto, Karen Doggenweiler quiso aportar con su opinión a la hora de elegir la vestimenta de José Antonio Neme. “El José es como clarito, más bien como (el príncipe) Harry, medio colorincillo de repente“, señaló.

“¿Qué colores le vienen a José Antonio con sus ojos claros intensos, sus dientes blancos, su barbita?“, le preguntó la animadora a Sergio Arias, a lo que el diseñador indicó que “el tipo tiene su facha, se puede poner lo que quiera“.

Por su parte, José Antonio Neme advirtió que “yo sé que hay temas de vestuario, como unas temáticas, pero les digo inmediatamente a los amigos, con todo el respeto del mundo, que yo sé lo que me quiero poner y no voy a cambiar mi decisión“.