Raquel Argandoña desmintió a María José Bello: “No sé para qué inventa”

24 de Enero de 2023

Raquel Argandoña aprovechó la tribuna de Tal Cual para entregar su versión de lo ocurrido con María José Bello.

Raquel Argandoña, animadora de televisión, respondió a la acusación que lanzó la actriz María José Bello hace unos días, luego de lo que vivió en el debut del nuevo show del Cirque du Soleil.

La intérprete llegó hasta el Espacio Riesco junto a su madre, esposo y dos hijos, pero en el lugar se dio cuenta de que la conductora del estelar Tal Cual había ocupado sus asientos.

“Me quitó los asientos y maltrató a la productora. Nos dejó sentados en la escalera”, acusó en ese entonces María José Bello en contra de Raquel Argandoña, en conversación con Página 7.

Durante los primeros minutos de su programa en TV+, la animadora aprovechó la oportunidad de entregar su versión de los hechos, dejando en claro, de entrada, que no conocía a la intérprete.

Tras ello, comentó que “tenía ilusión de ver el Cirque du Soleil en Chile (…) Me siento, paso el ticket a un acomodador y le paso propina. Habían pasado 10 minutos y viene otra persona que me dice: Sra. Raquel, disculpe, hubo una equivocación. Es la misma fila pero un poco más allá. Tomé la cartera y me cambió al otro lado”.

Posterior a eso, continuó relatando Raquel Argandoña, “llevábamos 20 minutos y viene otra persona y me dice: Hubo una equivocación, discúlpeme, es esta misma fila pero es un poco más al lado izquierdo. Ahí le dije: Sabe qué, me he cambiado dos veces de asiento y no es problema mío si acá hay problemas de organización pero de aquí no me muevo. Y no me moví, ya me habían cambiado dos veces”.

Raquel Argandoña nunca vio a María José Bello

Continuando con su versión de lo ocurrido, Raquel Argandoña aseguró que en ningún momento vio a María José Bello en el lugar.

“Esta señorita dice que se enfrentó conmigo y yo nunca la vi. Además, yo me retiré y fuimos a comer porque me aburrí en el intermedio. Yo nunca vi a esta señorita, yo no sé para qué inventa este tipo de cosas”. reclamó.

Por último, indicó que “yo lo que sí es que manifesté mi malestar a la que por tercera vez me quería cambiar de asiento en la misma fila”.

Cabe destacar que en su relato a Página 7, María José Bello aseguró que nunca fue a enfrentar a Raquel Argandoña porque una de las funcionarias de lugar le recomendó que no le dijera nada ya que había sido “agresiva”.