Raquel Argandoña recordó su experiencia fumando marihuana: “Me vino la pálida”

28 de Diciembre de 2022

Raquel Argandoña reconoció que lo hizo una vez y no lo volvió a hacer porque "casi me muero".

Raquel Eliana Argandoña de la Fuente, animadora, relató un particular episodio durante una de las últimas emisiones de su estelar Tal Cual en TV+.

La ex panelista de Bienvenidos estaba contando sobre la época en que fumaba mucho cigarro cuando José Miguel Viñuela la interrumpió con una pregunta completamente distinta: “¿Fumaste pito?“.

La consulta de su compañero de labores molestó a Raquel Argandoña, quien le dejó en claro que “no vamos a hablar de eso”.

Sin embargo, y pese a su negativa, la animadora poco a poco comenzó a ir cediendo y terminó revelando detalles inéditos de cuando probó la marihuana.

“Me vino la pálida, oye…“, contó a Viñuela y Jordi Castell, quien estaba oficiando como panelista en Tal Cual.

José Miguel Viñuela se sumó a Raquel Argandoña

Aprovechando la oportunidad que se dio luego de que Raquel Argandoña confesara que había probado la marihuana, José Miguel Viñuela también reconoció que lo había hecho, teniendo similar experiencia que su colega.

“A mí me pasó lo mismo. Yo nunca pude fumar marihuana porque tengo crisis de pánico, y yo no cachaba”, contó el ex animador de Mega, quien agregó que “fumé y casi me muero, Raquel“.

En esa misma línea, Raquel Argandoña reconoció que “yo también casi me muero“.

Viñuela, por su parte, agregó que “es más, decía: Me voy a morir, y un grupo de amigos comentaban: Ya empezó este hue…. Sentí que me iba a morir, te lo juro por Dios“.

Seguido a esto, Jordi Castell hizo una reflexión sobre el consumo de marihuana. “Perdón que haga apología sobre la marihuana pero está todo en la dosis“.

En cuanto a la experiencia de Viñuela, destacó que “me parece muy clever que si te dan crisis de pánico no lo hagas porque claramente hay gente que no le hace bien”.