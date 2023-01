Marie Kondo se rindió: las razones de la reina del orden para abandonar su popular método

31 de Enero de 2023

La autora japonesa admitió que su casa está desordenada y que es imposible mantener todo en su lugar.

Marie Kondo, conocida como la “reina del orden”, admitió que se dio por vencida respecto de la aplicación del método de limpieza que ella misma creó, y que en la actualidad, su casa está permanentemente desordenada.

“Desde que tuve mi tercer hijo, mis manos estuvieron demasiado ocupadas para ordenar las cosas como solía hacer. Mi casa está desordenada”, reconoció a The Washington Post la gurú de la organización y creadora del método KonMari.

Marie Kondo creó toda una filosofía en torno al orden y la organización del hogar. Su fama se masificó gracias a sus series en Netflix y a último libro “Marie Kondo’s Kurashi at Home: How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life” (Kurashi en casa de Marie Kondo: cómo organizar tu espacio y lograr tu vida ideal). Sin embargo, la consultora japonesa se rindió y señaló no solo que hoy en día su casa está “desordenada” sino que además es imposible mantener todo en su lugar con tres hijos.

El método que no resistió la llegada de tres hijos

El popular método de organización de Marie Kondo, llamado KonMari, consiste en reunir todos los objetos personales y luego conservar solo aquellas cosas que “despiertan alegría”.

Kondo aconseja botar a la basura todo lo que haya en la casa que no le dé alegría, como estrategia para mantener el orden.

Otro aspecto del método de Marie Kondo es encontrar un lugar específico para cada elemento de la casa y asegurarse de que permanezca allí, una estrategia difícil de mantener tras la llegada de los hijos.

Kondo ha reconocido que limpiar y organizar las pertenencias correctamente puede ser una práctica espiritual, ya que se preocupa de la valoración personal y de la energía o el espíritu divino de las cosas, más allá de su valor económico.

En una entrevista con el diario estadounidense, Marie Kondo, de 38 años, reveló que mantener una casa minimalista ordenada se convirtió en una meta cada vez más difícil debido al actual tamaño de su familia. “Hasta ahora, era una limpiadora profesional, así que hice todo lo posible para mantener mi casa ordenada en todo momento. Me he dado por vencida en ese aspecto, en el buen sentido. Ahora lo importante para mí es disfrutar del tiempo con mis hijos en casa”, afirmó.

“Hice todo lo posible para mantener mi casa ordenada en todo momento. Pero terminé dándome por vencida. Ahora me doy cuenta de que lo que es importante para mí es disfrutar el tiempo con mis hijos en casa”, sostuvo Kondo.

Tras admitir que dejó el orden atrás, Marie Kondo destacó que tiene “más espacio en la agenda” y tiempo para “tomar el té y estar con su esposo”.