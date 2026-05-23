Chilenos de flotilla Global Sumud arriban al país: “El Gobierno de Chile actuó pésimo”

Se trata de Víctor Chanfreau, Claudio Caiozzi, Carolina Eltit e Ignacio Ladrón de Guevara, quienes entregaron sus primeras declaraciones en el aeropuerto de Santiago.

AGENCIA UNO

Los chilenos que eran parte de la flotilla Global Sumud, para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y que fueron detenidos por Israel, arribaron al país tras llegar desde Turquía.

Se trata de Víctor Chanfreau, Claudio Caiozzi, Carolina Eltit e Ignacio Ladrón de Guevara, quienes entregaron sus primeras declaraciones en el aeropuerto de Santiago.

“El recibimiento acá de la gente, al igual que las movilizaciones, aquí en Chile y en todo el mundo. Fue gracias a esa presión que hoy día podemos estar acá, fue gracias a la gente, y pese a la Cancillería: el Gobierno de Chile actuó pésimo, no sorprendiendo nuevamente”, acusó Víctor Chanfreau.

El otrora dirigente estudiantil, y parte de los miembros de la flotilla, aseveró que “su actuar fue negligente y que no tenían la información que se necesitaba. Imagínense que un país cualquiera, que no sea Israel, secuestre en aguas internacionales a tres chilenos y los torture durante más de 60 horas, es evidente que ya se habrían quebrado las relaciones diplomáticas, se ve que le importa más el dinero que cómo están sus ciudadanos alrededor del mundo”.