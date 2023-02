La grave acusación de actriz mexicana contra Cristián de la Fuente: “Caras vemos, corazones no sabemos”

10 de Febrero de 2023

Karyme Lozano afirmó que el actor chileno ejerció bullying y maltrato contra ella durante la grabación de una teleserie.

La actriz mexicana Karyme Lozano lanzó una grave acusación en contra del actor chileno Cristián de la Fuente, relatando la mala experiencia que vivió junto a él durante la grabación de una teleserie.

Durante un diálogo con la periodista María Patricia Castañeda, la artista aseguró que vivió complicados momentos junto al nacional en el rodaje de la ficción Quiero amarte (2013), donde ambos fueron protagonistas.

“Yo trabajé con él (con De la Fuente) en una novela hace mucho tiempo en Miami, y todo estuvo bien ahí. Luego pasó el tiempo y trabajamos en una novela hace 9 años y no estuvo nada bien. Entonces, es algo que yo no he hablado con nadie porque soy cuidadosa, porque no sé cómo decirte”, expresó.

Lozano añadió que mientras compartía el set con el chileno “sufrí bullying. Yo nunca lo había sufrido en mi vida, jamás. No entendía lo que era eso. Pero sí, la pasé muy mal, al grado que yo llegaba todos los días llorando a mi casa. Me empecé a volver introvertida, ya quería que se acabara esa novela”.

Las burlas en la grabación de la teleserie

La actriz afirmó que durante la grabación de la teleserie vivió diversas situaciones incómodas, apuntanto a la figura de Cristián de la Fuente.

“¿Se burlaba de ti?”, le preguntó la entrevistadora, a lo que ella respondió “todo lo que te puedas imaginar, incluyendo otra cosa que estoy trabajando, que todavía estoy sanando, que a lo mejor nunca lo voy a hablar al público”.

Karyme Lozano reflexionó sobre lo ocurrido y manifestó que “de verdad, caras vemos, corazones no sabemos (…); hay personas que tienen esta dualidad, que pueden verse encantadores y ser divinos con alguien, y de pronto tener la oscuridad”.