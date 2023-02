Concejal apunta a “razones políticas” para bajada de Maná del Festival de Viña del Mar

12 de Febrero de 2023

Esto, en relación a la polémica generada por Maná en el año 2017, donde en un recital en Bolivia, Fher aseguró que no volverían a presentarse en Chile hasta que el país altiplánico tuviera salida al mar.

Carlos Williams, concejal de Viña del Mar, se refirió a la bajada de Maná de la parrilla del Festival de Viña del Mar 2023.

Sin embargo, el edil deslizó que las razones de la banda mexicana de ausentarse del certamen y de otros recitales programados para fines de mes en nuestro país no sería la salud de su vocalista.

Williams fue entrevistado por el matinal Mucho Gusto de Mega, donde expresó que “lo de Maná fue bastante sorpresivo y en lo personal, creo que la razón de salud que fue dada a conocer no fue lo primordial. Porque aquí había una especie de campaña, o anticampaña, por los dichos de Fher en su presentación en Bolivia”.

Y es que el concejal agregó que “través de las redes sociales había una anticampaña para ir a la Quinta Vergara, precisamente no a aplaudir a Maná. Yo creo que pudo haber influenciado esta anticampaña”.

La ausencia de Maná hizo que la organización del Festival de Viña del Mar 2023 debiera recurrir a nuevos artistas, confirmando en los últimos días a las argentinas Tini y Emilia, además del español Rels B.

Al respecto, Carlos Williams reconoció que “este festival es totalmente atípico, no es lo que habíamos estado acostumbrados. Los artistas que se han dado a conocer ayer (jueves), no nos engañemos, no son conocidos como nosotros hubiésemos esperado”.

“Si bien es cierto que para los jóvenes son artistas que están muy en boga, para nosotros, que tenemos más de 45 años, no”, sentenció.