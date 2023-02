Belén Mora niega haber cobrado millonaria cifra para Viña 2023: “Estaría en pelota y ebria”

20 de Febrero de 2023

Belén Mora abordó en su conferencia de prensa las polémicas que han girado entorno a ella en los últimos días y cómo ha preparado su rutina.

Belén Mora, comediante también conocida como “Belenaza“, conversó con la prensa del Festival de Viña del Mar 2023 a poco más de 24 horas de lo que será su debut en la Quinta Vergara.

La ex integrante de Morandé Con Compañía aprovechó la oportunidad de abordar una polémica instalada la semana pasada por el matinal Mucho Gusto, donde se revelaron una serie de tuits en contra del certamen que habrían sido escritos por ella.

“No escribí eso“, aclaró de entrada Belén Mora en la conferencia de prensa. “Quienes me siguen en redes sociales podrán comprobar que mi manera de elaborar y de escribir es generalmente opuesta a utilizar términos como cultura fascista y coliseo romano“, aseveró.

Incluso, aseguró que “de la forma de ser que tengo, habría usado términos mucho más peyorativos. No escribí eso”.

Por otro lado, Belén Mora también desmintió un rumor que se instaló en redes sociales respecto a que habría cobrado 70 millones de pesos para ser parte del Festival de Viña del Mar 2023. “No me vendí por plata, cobré lo que valgo. Yo cobro mi trabajo, me he ganado tener un precio“, aclaró.

“Si me hubiesen pagado 70 millones, estaría en pelota parada acá y ebria. Ebria. Pero eso. Enfrento las críticas por como son, críticas”, agregó.

En esa misma línea, Belén Mora sostuvo que “Twitter es simplemente un millón de personas. No es la vida, las redes sociales y lo único que importa es cómo reaccione la Quinta, el resto que hable lo que quiera”.

La rutina de Belén Mora

Durante la conferencia de prensa, Belén Mora descartó que la rutina que presentará en el Festival de Viña del Mar 2023 sea la misma del especial “Soy Latina“ que lanzó en Amazon Prime.

“No tiene nada que ver con lo que se va a ver mañana. Esa rutina fue escrita exclusivamente para Amazon Prime“, precisó.

Reveló también que “estuve preparando la rutina que voy a presentar mañana durante cuatro años, desde que me bajé del Festival de Olmué, y decreté y visualicé estar en el Festival de Viña”.

Con respecto a lo que ha preparado, declaró que “estoy muy segura y confiada, no quiero pecar de soberbia (…) solo puedo controlar lo que está en mí controlar: mi texto, mi voz, mi desplante, el resto es el público”.

“Voy a disfrutar, lo voy a dar todo, voy a llorar si tengo que llorar. Le informo al Profesor Campusano que diré algunas groserías, muy bien escritas y muy bien pronunciadas”, añadió.