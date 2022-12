Se suma a Felipe Avello: Belén Mora llega a Amazon Prime con su show “Soy Latina”

22 de Diciembre de 2022

El especial de comedia de Belén Mora estará disponible en Amazon Prime partir del 29 de diciembre.

María Belén Mora Délano, también conocida como Belenaza, dará un salto internacional en su carrera como comediante dentro de los próximos días.

Durante esta jornada se confirmó que la ex Morandé Con Compañía arribará al catálogo de Amazon Prime el próximo 29 de diciembre con su show “Soy Latina“.

“En Soy Latina me quise referir a lo que tenemos en común los latinos y también a lo que no tenemos. Se trata de la primera vez que hago un trabajo para streaming que me dará la posibilidad de ser conocida en otros países y con otros públicos”, declaró Belén Mora.

La comediante espera que el espectáculo “lo reciban bien, que les guste, que se sientan identificados“. Pero, además, indicó que como el público no solo será chileno en esta oportunidad, tuvo que tomar medidas. “El tema de los modismos locales intenté reducirlos al mínimo para que se entendiera”, señaló.

Por otra parte, Jaime Villareal, CEO de BlackStar, productora local y responsable del registro afirmó que “Belén Mora es una figura y estoy seguro que su talento, a través de Prime Video, será reconocido en todos los mercados“.

“Les adelanto que se trata de un contenido grato, amable y que los hará reír“, destacó el ejecutivo.

Hasta el momento, aún no se ha dado a conocer un adelanto del show “Soy Latina” de Belén Mora en Amazon Prime.

Los chilenos en el streaming

Belén Mora no será la primera comediante chilena en llegar al streaming. Anteriormente lo hicieron otras figuras como Natalia Valdebenito y Fabrizio Copano en Netflix.

Hace solo unas semanas, de hecho, Felipe Avello estrenó, también en Amazon Prime, su propio espectáculo llamado “Solo Quiero Descansar“.

“Este show relata las vivencias, algunas algo fabuladas, de una persona que está entre los 40 años y que ya no quiere vacilar, sólo quiere descansar”, adelantó en ese entonces el comediante.