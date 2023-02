“Estamos enamorados”: China Suárez acompañó a Rusherking en su presentación en Viña

21 de Febrero de 2023

La ex de Benjamín Vicuña llegó junto a sus tres hijos a la Ciudad Jardín para disfrutar del show.

María Eugenia Suárez, también conocida como China Suárez, es la actual pareja de Rusherking, el cantante de trap que acompañó a Emilia en el Festival de Viña del Mar este martes 20 de febrero.

La actriz argentina y ex de Benjamín Vicuña, llegó junto a sus tres hijos (Amancio, Magnolia y Ruffina), a la Ciudad Jardín para disfrutar del show.

Canal 13

¿Quién es Rusherking?

Thomas Nicolás Tobar, más conocido como Rusherking, tiene 22 años y alcanzó notoriedad en la escena musical trasandina tras el lanzamiento del tema “Además de Mí” junto a Tiago PZK y “Confiésalo” con María Becerra, quien fue su pareja.

A los 16 años publicó su primera canción en YouTube, y con el tiempo llegó a trabajar con los productores más grandes de Argentina.

¿Desde cuándo son pareja Rusherking y China Suárez?

China Suárez y Rusherking comenzaron su historia de amor hace 10 meses, cuando se conocieron en una fiesta de amigos que tienen en común. Esto, luego que María Eugenia Suárez terminara una relación de cinco años con el actor chileno y padres de sus dos hijos menores, Benjamín Vicuña.

La joven pareja ha viajado a Estados Unidos con los hijos de ella y, hace unas semanas, se les vio disfrutando de Playa del Carmen en México. Además, el cantante lanzó la canción que le dedicó especialmente a China Suárez, y que grabó junto a Mariano Castro, líder de Dread Mar I, la que tituló: “Perfecta”.

“Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él. Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien. Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional”, escribió China Suárez en sus redes sociales.

China Suárez y Rusherking en Viña del Mar 2023

“Encantado de estar en Chile, es mi primera vez”, dijo el joven cantante al medio Tiempo X, agregando que “uno cuando no está en su tierra, por ahí se sorprende muchísimo con el amor que te da la gente”.

“A la China le encanta Chile, de hecho, ahora viene también”, dijo. “Estamos muy bien, muy enamorados, muy tranquilos y felices”, afirmó Rusherking sobre su relación con China Suárez.