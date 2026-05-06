El mensaje de Franco Parisi tras fin de acuerdo PDG-Gobierno: “Quizás les falta salir a la calle”

El ex candidato presidencial aseveró que está en manos del Ejecutivo que el acuerdo con el PDG pueda reflotar y así entregar su apoyo a la Ley de Reconstrucción.

Franco Parisi, líder del Partido de la Gente, apuntó al Gobierno por la caída del acuerdo con el PDG, donde su bancada de diputados votaría en favor de la Ley de Reconstrucción Nacional, tras acordar la devolución del IVA de los medicamentos y pañales a la población.

Sin embargo, los legisladores del PDG alertaron que la oferta del Ejecutivo consistía en la entrega de un bono trimestral, el que acusaron que no consideraba entre sus beneficiarios a la clase media.

En entrevista con radio Biobío, Parisi expresó que “nosotros lo habíamos dicho fuerte y claro; lo dijeron tres ministros, que se iba a devolver el IVA de los medicamentos y los pañales de adultos y niños, y finalmente una bonificación bastante sui géneris que al final lamentablemente deja de brazos cruzados a la clase media y el PDG en esa instancia se ve obligado a tener que hacer este comunicado”.

Ante este escenario, el ex candidato presidencial apuntó que la colectividad está dispuesta a retomar las negociaciones con el Gobierno, pero alegó que La Moneda “tiene que poner su parte. Aquí yo creo que se están disparando ellos mismos solos en el pie, lo mismo que hicieron con las pymes: un acuerdo que se vino manejando y concretando por muchas semanas y meses, y finalmente salen con discursos medio raros. Nosotros queremos que le vaya bien al Gobierno, pero no está poniendo de su parte”.

“Esto estaba zanjado, era muy fácil de hacerlo. Se pudo haber hecho con una gradualidad en temporalidad, en canastas de medicamentos, en segmentos por cuartiles. Se pudo haber hecho de distintas formas, pero el Gobierno al parecer no quiere avanzar”, argumentó.

En esta línea, Franco Parisi deslizó una serie de críticas a la figura del presidente Kast: “El presidente Kast ya se equivocó con la definición de humedales, no sé de dónde la sacó. Ya dijo que no sirve para nada la ciencia universitaria. Creo que ahí hay un golpe muy fuerte a un segmento importante del quehacer chileno en investigación. Y ahora dejando al desvalido a la clase media“.

“Quizás le falta un poquito salir a la calle al Gobierno y darse cuenta de que 200 lucas -200 mil pesos- en pañales es mucha plata para algunos. Quizás para algunos es una propina, un vuelto para la casa, pero para mucha gente es demasiada plata y nosotros queremos cuidar a ellos”, zanjó el líder del PDG.