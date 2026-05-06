Dan luz verde a la futura Línea 8 que unirá Providencia con Puente Alto

El proyecto contempla 14 estaciones y cerca de 19 kilómetros de extensión, convirtiéndose en una de las iniciativas de transporte más relevantes para Santiago en los próximos años.

Metro de Santiago dio un importante paso para concretar la construcción de su esperada Línea 8, luego de que la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana aprobara el estudio de impacto ambiental del proyecto.

La nueva línea conectará las comunas de Puente Alto, La Florida, Peñalolén, Macul, Ñuñoa y Providencia, permitiendo reducir considerablemente los tiempos de viaje entre distintos puntos de la capital.

El proyecto contempla 14 estaciones y cerca de 19 kilómetros de extensión, convirtiéndose en una de las iniciativas de transporte más relevantes para Santiago en los próximos años. Además, incluirá conexiones con otras líneas del Metro en estaciones estratégicas como Los Leones, Chile España y Macul.

El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, destacó el impacto que tendrá esta infraestructura para millones de personas. “Son seis comunas que se van a ver beneficiadas, dos millones de personas. Es una inversión que brindará trabajo y, sobre todo, mejor calidad de vida”, señaló.

Tras la aprobación ambiental, se espera que las obras comiencen durante 2027. Según las proyecciones de Metro, la Línea 8 iniciaría sus operaciones de manera parcial en 2032 y completaría su funcionamiento total durante 2033.

De esta forma, la iniciativa busca mejorar la conectividad en sectores altamente poblados de Santiago y reducir significativamente los tiempos de traslado diarios, consolidándose como uno de los proyectos de infraestructura urbana más ambiciosos de la última década.