El récord que lograron Shakira y Bizarrap en YouTube con polémica canción

13 de Enero de 2023

La canción de Shakira con Bizarrap acaparó la atención del mundo entero tras su lanzamiento la noche del miércoles.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, conocida simplemente como Shakira, estrenó la tarde de este miércoles su nueva canción en colaboración Bizarrap.

El tema, titulado “BZRP Music Session #53“, se convirtió rápidamente en comentario obligado en redes sociales por las claras referencias que hace la colombiana a su ex pareja, Gerard Piqué, y su nueva novia, Clara Chía.

El revuelo causado por la nueva canción de Shakira tuvo sus primeros frutos en YouTube. En solo 24 horas, el video fue visto por más de 50 millones de visualizaciones, convirtiéndolo en el mejor debut para una canción en español en la plataforma.

Eso se suma a que alcanzó el número 1 en más de 20 países como Chile, Argentina, Austrlia, México, Perú, Colombia, entre otros.

La noticia fue celebrada tanto por Shakira como por Bizarrap a través de sus redes sociales, pero no han entregado mayores declaraciones, más que destacar la noticia y las publicaciones que han hecho otros medios de comunicación.

El revuelo por el tema de Shakira y Bizarrap

Desde su anuncio esta semana, la colaboración entre Shakira y Bizarrap generó un amplio tema de conversación, puesto que muchos auguraban que la colombiana lo utilizaría como una “tiradera” hacia Gerard Piqué.

Y así fue. La canción, donde no se menciona directamente al ex futbolista, hace clara alusión a su persona con distintas frases como “yo solo hago música, perdón que te sal-pique” o “me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda“.

La actual pareja de Gerard Piqué, Clara Chía, también fue víctima de los versos de Shakira en la canción.

“Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena“; “Yo valgo por dos de 22“; “Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio“, entre otras frases fueron las que le dedicó Shakira.