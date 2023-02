“Me defendí…”: las primeras declaraciones de Daniela Aránguiz tras pelea con Jorge Valdivia

28 de Febrero de 2023

Daniela Aránguiz accedió a conversar con Mucho Gusto sobre lo ocurrido recientemente con Jorge Valdivia.

Daniela Aránguiz se refirió por primera vez a la pelea que protagonizó en la vía pública con su ex pareja, Jorge Valdivia, durante la mañana del lunes, luego de la transmisión por Instagram donde lo acusó de tener una relación con Maite Orsini mientras intentaban recomponer su matrimonio.

Los antecedentes que se manejan hasta el momento es que la discusión que tuvieron en las afueras de su casa tuvo que intervenir un jardinero, quien los separó, y llegó Carabineros ante las denuncias que recibieron por parte de vecinos.

La institución aseguró que Daniela Aránguiz había “arañado” a Jorge Valdivia, por lo que se realizó un protocolo por violencia intrafamiliar. Como ninguno de los involucrados presentó acciones legales, se presentó una denuncia por oficio, remitiendo los antecedentes a la Fiscalía.

Durante la mañana de este lunes, la ex Mekano accedió a conversar con Mucho Gusto, donde entregó nuevos antecedentes que manejaba respecto a la relación de su ex esposo con la diputada Maite Orsini.

“No puede jugar con las personas”

En la instancia, Daniela Aránguiz reveló que Jorge Valdivia estuvo todo el fin de semana con Maite Orsini en Brasil, luego de que la semana pasada tuvieran un “remember”.

De entrada, la también panelista de Zona de Estrellas aseveró que “lo más fuerte de toda esta situación es que se me haya acusado de violencia intrafamiliar“.

Posterior a eso, detalló que el episodio de ayer ocurrió porque el ex futbolista llegó a pedirle explicaciones por el live que había hecho la noche del domingo con Cecilia Gutiérrez.

“Me reclama que por qué lo hice, que le estoy ensuciando la imagen a él y a ella“, señaló Daniela Aránguiz, quien reconoció que le respondió “porque tú me mentiste, me dijiste que ibas a Brasil a trabajar” y que “no puede ser que te levantes de mi cama para ir a buscar una mujer e irte al aeropuerto con ella“.

“Él no puede jugar con las personas. No puede venir a mi casa a decirme que está enamorado de mí, tener un remember el martes y miércoles, cuando todos los días anteriores estuvo durmiendo en la casa de la señorita Orsini”, aseveró.

Por lo mismo, Daniela Aránguiz quiso dejar en claro que “yo no soy la amante de nadie, menos de mi ex marido“.

Sobre la pelea de este lunes, aseguró que “no quiero dar más detalles, está todo en manos de mi abogado, tengo la constatación de lesiones de la clínica. Yo me defendí y resulta que yo soy la agresiva”.