Lo que se sabe de la pelea que protagonizaron Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia en la vía pública

27 de Febrero de 2023

Carabineros tuvo que intervenir en la pelea de Daniela Aránguiz con Jorge Valdivia por haber indicios de violencia intrafamiliar.

Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia protagonizaron una fuerte discusión en la comuna de Lo Barnechea la mañana de este lunes. Fue tal la situación, que incluso tuvo que intervenir Carabineros ante la denuncia de vecinos.

Según lo informado por La Tercera, el hecho ocurrió a las 10:26 horas, cuando vecinos de la calle Pío Andino presenciaron lo ocurrido y alertaron a las autoridades.

Minutos más tarde, efectivos de la 52ª Comisaría de Lo Barnechea se hicieron presentes en el lugar, puesto que, además, habían indicios de violencia intrafamiliar. Esto llevó a que se activara un procedimiento bajo dicho rótulo y así evitar que todo escalara a algo peor.

Tanto Daniela Aránguiz como Jorge Valdivia prestaron declaración para aclarar lo ocurrido, al igual como ocurrió con testigos de la fuerte discusión.

Esto ocurre a solo horas de que la panelista de Zona de Estrellas realizara una transmisión en Instagram donde acusó a su ex pareja de tener una relación con la diputada Maite Orsini, mientras intentaban recomponer su fallido matrimonio.

Las declaraciones de Daniela Aránguiz

En el live que se realizó la noche del domingo, Daniela Aránguiz aseguró que el pasado mes de diciembre, mientras estaban en Estados Unidos, Jorge Valdivia le pidió de todas las maneras posibles que retomaran la relación.

“Me rogaba que volviéramos, que se iba a matar si no era así, etc, pero al mismo tiempo ya tenía otra relación“, acusó la ex Mekano.

En esa misma línea, manifestó que “Jorge me cagó durante 17 años y sigue siendo infiel. No puedo entender cómo está iniciando una relación y ya él la cagó conmigo. Fui su amante, y yo no estoy para ser amante de mi ex“.

Daniela Aránguiz aseguró que tras esto, sacó de su casa a Jorge Valdivia, pero que “la última vez que estuve con Jorge fue la semana pasada”.

“Es feo lo que Jorge está haciendo, yo hablo de la dignidad de las mujeres. Espero de corazón que les vaya bien como pareja”, cerró.

Por su parte, Maite Orsini publicó en sus redes sociales una declaración en la que denunció que estaba siendo víctima de “mensajes de odio y violencia” junto a su familia.

Aclaró, además, que “no estoy en pareja, estoy soltera y en ese contexto, no acepto cuestionamientos a lo que hago o no hago ni con quién o quiénes”.

“Me parece un retroceso social, el juicio y violencia que se ha levantado contra una mujer por la forma en que decide vivir su soltería, por lo que no daré más explicaciones al respecto”, indicó.