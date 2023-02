Las explosivas declaraciones de Daniela Aránguiz contra Jorge Valdivia por su nueva relación con Maite Orsini

27 de Febrero de 2023

Fue a través de una transmisión en Instagram que Daniela Aránguiz reveló el nuevo romance de su ex esposo.

Daniela Aránguiz, panelista de Zona de Estrellas, realizó una polémica transmisión a través de la cuenta de Instagram de la periodista Cecilia Gutiérrez, donde aseguró que Jorge Valdivia hoy mantiene una relación con la diputada Maite Orsini.

La ex Mekano había anunciado con bombos y platillos lo que ocurriría en la red social, asegurando que tenía “muchas cosas, muchas copuchas, muchos cahuines” y, sobre todo, desenmascaría a “mucha gente”.

“Hay tantas diputadas que se hacen las feminachas y resultan que se andan metiendo con los maridos que las amigas, se van a meter a las casas de las amigas, a agarrarse los maridos cuando las amigas están trabajando”, dijo.

Fue en ese momento que Daniela Aránguiz aseguró que Jorge Valdivia mantiene actualmente una relación con la diputada Maite Orsini. “Ojalá puedan tener una linda relación, y ojalá que algún día Jorge realmente pueda cambiar y ser un hombre fiel“, señaló la comunicadora.

Eso sí, la hermana de Rigeo aseguró que este pololeo comenzó cuando ella estaba intentando retomar su relación con el ex futbolista, de quien se separó el año pasado. “Incluso, en diciembre, cuando Jorge ya estaba con Maite, nos fuimos a Estados Unidos juntos y estuvimos a punto de volver. Me rogaba que volviéramos, que se iba a matar si no era así, etc, pero al mismo tiempo ya tenía otra relación”, expuso.

“Jorge me cagó durante 17 años y sigue siendo infiel. No puedo entender cómo está iniciando una relación y ya él la cagó conmigo. Fui su amante, y yo no estoy para ser amante de mi ex”, agregó.

Ante toda esta situación, Daniela Aránguiz aseguró que “se acabó, nunca más, lo eché de mi casa” a Jorge Valdivia y que “yo era su esposa, no me puede venir a decir poco menos que quédate callada, no me sapees (…) Si él quiete tener una relación bonita, ojalá que lo logre tener”.

La conversación de Daniela Aránguiz con Maite Orsini

Daniela Aránguiz reveló que recientemente tuvo una conversación con Maite Orsini, donde ambas se dieron cuenta que Jorge Valdivia les mintió.

“Yo hablé con ella. Ella me mandó un mensaje y hablamos por WhatsApp. Y le dije yo no voy a volver con él (…) Me dijo que a ella le había mentido igual que a mí. Y que cuando yo había estado en Estados Unidos con él intentando volver, él hablaba con ella. Entonces esto ya venía hace rato”, contó en el live en Instagram.

Además, agregó, señaló que “cuando ella me habló, yo le dije que sí, que era verdad que había estado conmigo. Él me mandaba audios y me los borraba, como para que ella no escuchara que me estaba mandando audios”.

Daniela Aránguiz aseguró que en Estados Unidos con Jorge Valdivia, “se formaron muchas discusiones que no llegamos a acuerdo y le dije no. No vamos a volver. El tema que yo no tenía idea que ella (Orsini) salía con Jorge y lo juro que es verdad. Por la página Infama nos enteramos que él estaba saliendo con ella”.

Incluso reveló que “la última vez que estuve con Jorge fue la semana pasada“, durante la semana del Festival de Viña del Mar. “Como a las 5 de la mañana se fue a meter a mi cama, y como uno es tonta, claro que pasaron cosas”.

“Es feo lo que Jorge está haciendo, yo hablo de la dignidad de las mujeres. Espero de corazón que les vaya bien como pareja”, cerró.