Maite Orsini responde a Daniela Aránguiz y aclara su relación con Jorge Valdivia: “No acepto cuestionamientos”

27 de Febrero de 2023

Maite Orsini aseguró que tras las declaraciones de Daniela Aránguiz, ha recibido mensajes de odio y violencia junto a su familia.

Maite Orsini Pascal, diputada de la República por el distrito 9, ocupó sus redes sociales para dar a conocer una declaración pública, a solo horas del comentado live de Daniela Aránguiz, quien reveló que la parlamentaria tendría una relación con su ex esposo Jorge Valdivia.

Durante la transmisión, a través de la cuenta de la periodista Cecilia Gutiérrez, la ex Mekano aseguró que la relación que mantiene el ex futbolista con la diputada ocurrió cuando intentaba recuperar su matrimonio, el cual terminó durante el año pasado.

“Incluso, en diciembre, cuando Jorge ya estaba con Maite, nos fuimos a Estados Unidos juntos y estuvimos a punto de volver. Me rogaba que volviéramos, que se iba a matar si no era así, etc, pero al mismo tiempo ya tenía otra relación“, expuso Daniela Aránguiz.

A raíz de esta situación, Maite Orsini denunció que junto a su familia “estamos recibiendo muchos mensajes de odio y violencia“.

“Me parece triste y lamentable tener que aclarar situaciones de mi vida privada en circunstancias que no he cometido ningún delito, falta, pecado o mucho menos; pero estoy recibiendo muchos mensajes de odio de gente que considera que la vida íntima de una parlamentaria debe prestarse al escrutinio público”, consignó en el documento.

La parlamentaria lamentó “profundamente que personas incentiven estas actitudes violentas al dedicarse a comentar sobre mi intimidad y además publicar mentiras”.

“Estoy soltera”

Maite Orsini aclaró, tras las declaraciones de Daniela Aránguiz, que “no estoy en pareja, estoy soltera y en ese contexto, no acepto cuestionamientos a lo que hago o no hago ni con quién o quiénes”.

“Me parece un retroceso social, el juicio y violencia que se ha levantado contra una mujer por la forma en que decide vivir su soltería, por lo que no daré más explicaciones al respecto”, sostuvo la diputada de Revolución Democrática.

Maite Orsini también quiso dejar en claro que “hago esta declaración con el propósito de que se detenga la violencia psicológica y digital directa, así como las actitudes de quienes indirectamente la desvían hacia mí y mi familia”.