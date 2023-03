“Imagínate la discriminación”: Lisandra Silva responde a burlesca declaración de Sergio Rojas

8 de Marzo de 2023

La modelo cubana expresó su molestia con el periodista, quien le contestó por el anuncio de demanda en contra de Luis Sandoval.

Compartir

La modelo cubana Lisandra Silva respondió a una burlesca declaración que lanzó el periodista Sergio Rojas, luego del conflicto desatado entre la caribeña y los integrantes del programa de farándula online Qué Te lo Digo.

Todo comenzó luego que el periodista Luis Sandoval, uno de los integrantes del panel, acusara a Silva de sacar a su hijo de una sala cuna por no aceptar un canje.

Debido a esto la modelo anunció que presentaría una demanda en contra del comunicador, afirmando que “tu puedes inventar el cahuín que tu quieras pero con mi hijo, no“.

La amenaza legal hizo que Rojas respondiera directamente a Lisandra. “Le quiero aclarar a Lisandra Silva. Se lo voy a aclarar en su idioma. Mira mami es que aquí nadie habló de tu hijo, lo que dijo Luis es que tu estabas pidiendo un canje para el colegio de tu hijo“, expresó.

El panelista añadió que “te voy a decir algo, mi vida. Si tú continúas con esto, quien te ve a meter un demanda soy yo, porque tú estás causando calumnias, estás levantando falsedades. Y ademas te voy a pedir 5 mil dólares si tú continúas con esta acción, mi querida Lisandra, porque mi colega no ha caído en ninguna falacia”.

“Sé feliz, camina con cuidado, no le hagas daño a la gente. Vende tus perfumes, que parece que con los químicos te están afectando el cerebro, porque aquí nadie, mi vida, ha hablado de tu hijo. Esto es, caso cerrado”, cerró.

La respuesta de Lisandra Silva

Las declaraciones y el tono usado por Sergio Rojas indignó a Lisandra Silva, quien a través de sus historias de Instagram lanzó una serie de videos entregando su réplica.

Visiblemente afectada, la pareja del bailarín chileno Raúl Peralta acusó al panelista farandulero de cometer bullying xenófobo y discriminación, aludiendo a su origen cubano.

“Imagínate la discriminación, el bullying y la xenofobia que uno tiene que aguantar a uno que se dice ser periodista. Que falta de respeto tan grande en el 2023“, señaló Silva.

La modelo manifestó que “me dieron hasta deseos de llorar de pensar que estoy haciendo crecer a dos niños en Chile, que van a agarrar mis modismos, mi forma de hablar, mi idiosincrasia como cubana porque son también cubanos, y que le hagan bullying en la calle, en la escuela, porque él habla otro idioma“.

“Por favor, digan no a la xenofobia, digan no a la discriminación. Acepten a los extranjeros, acepten a las personas que están luchando en otro país por un mundo mejor, o simplemente están por amor en otro país, como yo, que me quedé acá por amor, me quedé acá por mis hijos“, complementó.