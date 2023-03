Carabineros confirma encuentro de generales con Jorge Valdivia tras telefonazo de Orsini

9 de Marzo de 2023

Carabineros confirmó que generales de la institución tuvieron un encuentro con Jorge Valdivia, un día después que la diputada RD Maite Orsini llamara a un miembro del alto mando para dar cuenta de una eventual “vulneración de derechos” contra el ex futbolista durante una detención en enero pasado.

Marcelo Araya, general director (s), declaró a la prensa que esta cita se llevó a cabo, pero aclarando que “no hubo intervención” en favor de Valdivia, tras su aprehensión.

Y es que el 25 de enero, Jorge Valdivia se reunió con los generales Jean Camus, jefe de la zona Santiago Este; Carlos González, jefe de la zona Metropolitana; y Marcelo Lepín, jefe de la zona Santiago Oeste.

Esto, luego que la diputada Orsini, quien se encontraba en Cuba, llamara a la general Karina Soza por la detención de Valdivia, tras un control de identidad en Vitacura.

“Efectivamente la reunión se produjo, en atención a estos antecedentes, le dispuse al general Camus que tomara contacto con el señor Jorge Valdivia“, declaró Araya, quien agregó que “en esta conversación, que se sostuvo con la diputada, solicitó también, en este caso, si se le podía explicar cuáles eran los cursos de acción que la institución iba a realizar“.

La autoridad puntualizó que “en vista de esto, que es una práctica que no tiene inconveniente, se le explicó cuáles son los cursos de acción, se le explicó en que consiste una investigación administrativa y sobre todo se comprometió a participar de esta investigación, por o tanto no hubo otra intervención”.

“Es un procedimiento rutinario, menor, y por lo tanto no ameritaba dar cuenta o notificar a determinadas autoridades. Quiero ser claro: no hubo intervención, no solicitaron intervenir y nosotros tampoco vamos a permitir interceder en favor de una determinada persona”, argumentó.

No obstante, Marcelo Araya anunció la realización de una investigación interna en la institución a raíz de esta reunión.