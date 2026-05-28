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Política

Transportes denuncia deuda de más 30 mil millones de pesos que no han sido pagados desde la administración de Boric

De Grange aseveró que “estamos haciendo la investigación, levantando todos los antecedentes”.

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Rodrigo León

El titular del Ministerio de Transportes, Louis de Grange, denunció la existencia de más de $30 mil millones de deuda que se arrastra desde el Gobierno de Gabriel Boric.

Fue en Radio Cooperativa que el secretario de Estado reveló que “encontramos aspectos que son criticables y que pueden ser incluso un poco más graves. Lo primero es una deuda cercana a los 30 mil millones de pesos, no pagada, y que algunos de sus componentes vienen del año 2022 incluso“.

“Es decir, hay pagos pendientes del año 2022, 2023, 2024 y 2025, que fueron postergados hasta este 2026, y todo eso suma cerca de 30 mil millones, y eso por supuesto que afecta al presupuesto que tenemos considerado para este año”, precisó.

A eso, continuó, hay que agregar también “el no cobro de multas, por incumplimiento de contratos (…) detectamos algunos pagos por servicios no prestados, principalmente en regiones. Se hizo el pago a algunos operadores y el servicio nunca se prestó”.

Respecto a esta deuda en Transportes, De Grange aseveró que “estamos haciendo la investigación, levantando todos los antecedentes, hay herramientas internas en los ministerios para ahondar al respecto y vamos a cumplir con el rigor de la ley”.

“Si la conclusión es un sumario, y si es que va más allá de eso iremos más allá, eso es parte del proceso de investigación que estamos llevando“, indicó.

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