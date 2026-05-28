Evo Morales por la crisis en Bolivia: es “rebelión” contra un gobierno “sometido” a Estados Unidos

Sobre la ley que permite declarar estados de excepción y controlar las manifestaciones con militares, dijo que si Paz la utiliza, “dudo que el pueblo” retroceda.

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El expresidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que la crisis que vive su país se debe a la “rebelión” de la ciudadanía contra un gobierno que está “sometido” a Estados Unidos.

Luego de que el presidente, Rodrigo Paz, promulgó la ley que permite a las fuerzas armadas intervenir en protestas, el exmandatario socialista abordó la actual situación en la nación altiplánica.

De acuerdo con el jefe de Estado, Morales está detrás de las protestas de obreros, campesinos, maestros, transportistas y mineros que exigen su renuncia.

Por qué Evo Morales no participa en las manifestaciones

Al referirse a la situación, el exmandatario socialista dijo que el de Paz es “un gobierno totalmente sometido (a Estados Unidos). Me doy cuenta de que llegó la hora de definir quién manda: el imperio o el pueblo“.

En la entrevista virtual que le concedió a la agencia AFP desde su bastión político en la zona del Chapare, Evo Morales manifestó que “esta rebelión, estoy convencidísimo, es contra el modelo neoliberal y contra el Estado neocolonial“.

En ese lugar está resguardado por por miles de campesinos que evitan que la policía ejecute una orden de captura en su contra por una acusación de presunta trata de una menor.

“Yo quisiera acompañar (las manifestaciones), pero este caso de trata” no lo permite, aseguró el expresidente.

Respecto de la nueva ley que permite declarar estados de excepción y controlar las manifestaciones con militares sin aprobación parlamentaria, Morales dijo que si Paz lo hace, “dudo que el pueblo” retroceda.

“Ahora ya no es mi tiempo. Pero sí tengo la obligación de acompañar” al movimiento político que lidero, concluyó.