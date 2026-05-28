La formación de la U Católica vs Boca Juniors y todo lo que se juega esta noche en Copa Libertadores

La UC necesita sí o sí sumar puntos en su visita a Boca Juniors para avanzar a octavos. En caso contrario, podría enfrentar a Santos de Neymar en los playoffs de Sudamericana.

La U Católica se juega el todo por el todo esta noche en Copa Libertadores ante Boca Juniors en La Bombonera.

El conjunto cruzado llega a la última fecha del Grupo D en la primera posición con 10 puntos, seguido por Cruzeiro con 8 y Boca Jrs con 7. Como colista aparece Barcelona de Guayaquil, que ya está eliminado de todo y solo tiene 3 unidades.

La UC necesita ganar o empatar frente a los xeneizes para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores. Una derrota sería fatal y tendría que esperar que Cruzeiro no gane su partido de local ante Barcelona.

En caso de que el cuadro brasileño gane y Católica pierda, los de Daniel Garnero tendrán que jugar los playoffs de la Copa Sudamericana. Allí, Santos aparecería como rival, ya que terminó la fase de grupos como peor segundo.

La formación de la U Católica para enfrentar a Boca Juniors en Copa Libertadores

Para este trascendental duelo, Garnero sorprendería con una modificación, ya que Justo Giani iría al banco de suplentes. Teniendo en cuenta lo anterior, la formación con la que la UC saldría a la cancha hoy sería con: Vicente Bernedo en el arco; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena en defensa; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martinez, Cristián Cuevas, Clemente Montes en el medio; Fernando Zampedri en la delantera.

Por su parte, Boca Juniors presentaría una alineación con: Leandro Brey en portería; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco en el fondo; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda en el mediocampo; Exequiel Zeballos y Milton Giménez en el ataque.

Este partido se jugará a las 20:30 horas de este jueves 28 de mayo y se podrá ver por TV a través de ESPN 5, mientras que por streaming estará disponible en Disney+.