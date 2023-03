Compositor del himno del No y ejecutivo de TVN, Canal 13 y CHV: Jaime de Aguirre es el nuevo ministro de las Culturas

10 de Marzo de 2023

El productor musical, que reemplazará a Julieta Brodsky, tuvo que declarar como imputado por el caso SQM en 2015.

Jaime de Aguirre (Ind), histórico ejecutivo de televisión, será el nuevo ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del gobierno del presidente Gabriel Boric, reemplazando a Julieta Brodsky (CS), quien dejó el cargo en medio de duros cuestionamientos de parte del mundo de la cultura.

El también músico y productor tendrá como principal desafío encabezar las actividades gubernamentales por la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estados, que se cumplirán este 11 de septiembre.

De Aguirre tiene un diplomado en sonido en la Universidad de Surrey, en el Reino Unido. Esto le permitió transitar en el mundo de la música y el cine, siendo integrante de la productora Filmocentro. Durante aquella época conoció a la fallecida animadora y cantante Tati Penna, con quien estuvo varios años casado.

Su cercanía con la música lo vinculó directamente con la política. Para el plebiscito de 1988 colaboró directamente con el comando del No, ya que junto con Eugenio García compuso el recordado jinge “Chile, la alegría ya viene”. También fue integrante del equipo de Teleanálisis, el noticiario alternativo que funcionó durante la dictadura.

Con la llegada de la democracia, Jaime de Aguirre ingresó de lleno a la televisión. En 1991 fue nombrado como director de programación de TVN, cargo en el que permaneció por más de una década.

En 2002 fue nombrado como director ejecutivo de Chilevisión, liderando una de las eras más exitosas de la estación privada, con el ingreso de la farándula y la producción de teleseries. Allí coincidió con el ex presidente Sebastián Piñera, quien fue propietario de la señal. Fue cesado del cargo en 2015.

En 2016 asumió como director de programación de Canal 13, dejando el cargo ese mismo año para ser director ejecutivo de TVN, donde permaneció hasta 2018.

Durante los últimos años estuvo alejado de la plana ejecutiva de los canales de televisión, pero siguió ligado a los medios. Hasta ahora se desempeñaba como consultor de la productora de ficción AGTV y socio de la emisora Súbela Radio.

La declaración en el caso SQM

En 2015, en pleno auge del caso SQM, Jaime de Aguirre debió declarar como imputado debido a unas boletas emitidas por su empresa su empresa La Música SPA a Bancard -firma ligada al ex presidente Piñera- y luego, a petición de esta misma, la facturación a Soquimich, Aguas Andinas, Pampa Calichera e Inversiones Ilihue por $146 millones.

En una entrevista otorgada a The Clinic, el ejecutivo se mostró sorprendido con la indagatoria en su contra, manifestando que “esto fue una desprolijidad gigante hecha por Bancard“.

“Se me paga por una vía que a mí no me pareció, pero soy tan despistado, que hasta pensé que podía ser un canje, alguna cuenta que se estaban pagando entre Bancard y las otras empresas que me hicieron facturar. No me pareció sospechoso porque yo trabajé en base a la confianza con Bancard durante cinco años y no tuve ningún problema (…) es desagradable estar envuelto en algo que uno tiene un sólo gran delito, que es haber sido inmensamente huevón, y no haber tenido la profundidad de haber investigado porqué me estaban pidiendo esta mierda, y yo lo tomé livianamente”, manifestó.

De Aguirre afirmó además que desconocía el presunto uso de platas políticas, expresando incluso que “yo no voté por Sebastián Piñera”.